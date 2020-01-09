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  4. Ülkü Ocaklarından esnafa 1 lira siftah parası

Ülkü Ocaklarından esnafa 1 lira siftah parası

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.01.2020 09:39 | Son Güncelleme

Mersin’in Çamlıyayla ilçesinde Ülkü Ocakları, esnafın kapısına 1 liralık zarf koyarak, sembolik siftah yaptı.Çamlıyayla’da sabahın ilk ışıklarıyla dükkanlarını açmakta olan esnaf, alışkın olmadıkları bir kültürel farkındalık projesi ile karşılaştı.

Mersin’in Çamlıyayla ilçesinde Ülkü Ocakları, esnafın kapısına 1 liralık zarf koyarak, sembolik siftah yaptı.
Çamlıyayla’da sabahın ilk ışıklarıyla dükkanlarını açmakta olan esnaf, alışkın olmadıkları bir kültürel farkındalık projesi ile karşılaştı. Çamlıyayla Ülkü Ocakları Başkanı Mehmet Kayabaşı ve yönetimi tarafından hazırlanan esnaf ile müşteri arasında maddi manevi samimi bir bağ kurulmasını sağlayan siftah geleneğini yaşatmak amacıyla her esnafa içerisinde 1 lira bulunan zarflar bırakıldı.
Başkan Mehmet Kayabaşı, “Ahilik geleneğinden aldığımız feyz ile esnaflarımızın helalinden, hayırlı bereketli, bol rızklı bir yıl geçirmeleri adına kutlu yuvamız Ülkü Ocaklarının maddi faydadan da ziyade manevi hususta da esnaflarımızın yanında olduğunu hissetmelerini arzu ettik. Gelenek ve göreneklerimizde var olan siftah benden, bereketi Allah’tan söylemiyle manevi iklimimizin feyz kaynağı muhtevası yüksek sözleri zarfın içerisine koyarak gece saatlerinde dükkanları kapalıyken esnafımıza dağıtmayı uygun bulduk. Mücadelemizde bizleri ziyadesiyle mutlu eden her kesimden olumlu geri dönüşler almamız oldu. Ülkü Ocakları olarak çağın gereksinimlerini yerine getirecek kadar yenilikçi, büyük Türk milletinin kültürel kodlarını ilelebet muhafaza edecek kadar gelenekçi olmayı kararlılıkla sürdüreceğiz. Son olarak bu kültürel projede emeği geçen kardeşlerime teşekkür ediyor, siftahına katkıda bulunduğumuz veya bir sebepten ulaşamayıp bulunamadığımız tüm esnaflarımızın hayırlı ve bol kazançlı bir yıl geçirmelerini diliyorum” dedi.

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