Ülkü Ocakları’ndan SDÜ’deki Nevruz kutlamaları tepkisi

Isparta’da Süleyman Demirel Üniversitesi (SDÜ) ve Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) tarafından düzenlenen 21 Mart Nevruz Bayramı etkinliklerinin, Uluslararası Öğrenci Günü ile birleştirilerek manipüle edilmesine tepki gösteren Ülkü Ocakları SDÜ Teşkilat Başkanı İsmail Gökgöz, “Nevruz Bayramımız, milli hassasiyetlere ters düşen bir şekilde organize edilmiş, manipüle edilmiş ve sulandırılmıştır. Bizler Isparta Ülkü Ocakları Üniversite Teşkilatı olarak, Nevruz Bayramımızın bu şekilde manipüle edilmesine hiçbir zaman müsaade etmeyeceğiz. Nevruz Türk’ün bayramıdır ve her zaman öyle kalacaktır.” dedi.

SDÜ ve ISUBÜ tarafından 21 Mart Nevruz Bayramı ve Uluslararası Öğrenciler Günü etkinlikleri düzenlendi. SDÜ ve ISUBÜ Öğrenci Konseyleri ortaklığıyla bir toplantı yaparak, Nevruz ile Uluslararası Öğrenci Günü etkinliklerini birleştirdiklerini kaydeden ISUBÜ Öğrenci Konseyi Başkanvekili Ali Kahraman, 25 farklı ülkeden 2 üniversitede öğrenim gören yaklaşık 2 bin öğrenciyi de bu şekilde bir araya getirdiklerini söyledi.