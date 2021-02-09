Ülkü Uslu'nun makam odasındaki Atatürk portesinin üzerindeki perde olay oldu (Tekirdağ Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Ülkü Uslu kimdir?)

Memuriyetine 1991 yılında Kredi ve Yurtlar Kurumu’nda Yönetim Memuru olarak başladı. Uzun yıllar Kurumun Kocaeli yurtlarında görev yaptıktan sonra 2013 yılında İstanbul Bölge Müdür Yardımcılığı görevine; 2015 yılında da Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı bulunan Kurumun il teşkilatlanmasına binaen Tekirdağ İl Müdürü olarak atandı.

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Bölümü lisans eğitiminin ardından, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü’nde yüksek lisans yaptı.

Olayın ardından Sözcü Gazetesi'nden Ali Ekber Ertürk'e açıklamalarda bulunan Tekirdağ Aile, Çalışma ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Ülkü Uslu, makam odasının küçük olduğu için pratik bir çözüm bulduğunu belirterek "Atatürk'ün üzerine neden perde çekeyim ki? Art niyetli olsam, WhatsApp'taki profil fotoğraflarımda da aynı görüntüyü paylaşmam. Oralarda aynı Atatürklü görüntüm var.” dedi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın yeni yapılanması kapsamında, 2019 yılı başında Gençlik ve Spor İl Müdürü olarak atandı. Hâlihazırda bu görevi yürütmekte iken 27 Mart 2019 tarihi itibariyle Tekirdağ Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü olarak görevlendirilmiş bulunmaktadır.

İş hayatı yanı sıra sivil toplum kuruluşlarında da aktif görev alan Ülkü Uslu’nun 2007-2015 yılları arasında çeşitli internet gazetelerinde ve kültür-sanat sitelerinde kadın, aile, gençlik ve sosyal yaşam üzerine deneme türünde haftalık köşe yazıları ve aylık Türk Edebiyatı Dergisinde çeşitli türde yazıları yayımlandı. Kültür-sanat ve edebiyat derneklerinin düzenlediği edebiyat yarışmalarında hikâye, deneme ve anı türlerinde pek çok birincilik ve ikincilik dereceleri aldı.

2014-2017 yılları arasında aylık TRT Çocuk Dergisi’nde “Kösteban” karakterinin ve 2015-2016 yıllarında da Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nca yayımlanan Sevgi Bir Kuş Dergisindeki “Kadim Dede” sayfa metinlerini hazırladı.

İngilizce bilen Ülkü Uslu evli ve iki kız annesidir.



