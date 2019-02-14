Ülkücü gençlerin Fetih Müzesi gururu

Osmangazi Belediyesi’nin vizyon projelerinden Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’ni ziyaret eden Ülkü Ocakları Bursa İl Başkanı Enes Küçük ve yöneticileri, dünyanın tam panoramik en büyük müzesine hayran kaldı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Osmanlı’nın beylikten cihan devletine yolculuğunun temel taşlarından olan Bursa’nın fethinin 3 boyutlu anlatıldığı Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nde Ülkü Ocakları Bursa il ve ilçe yöneticilerini ağırladı. Ülkü Ocakları Bursa İl Başkanı Enes Küçük, il ve ilçe yöneticileri, Bursa’nın yeni değerlerinden olan Fetih Müzesi’nde tarihi yolculuğa çıktı. Ülkücü gençlere ilk olarak müzenin giriş katında yer alan 16 büyük tabloyu gezdiren Başkan Dündar, geleneksel çiniler, amfi sahne, kütüphane ve yeşil sertifikalı bina hakkında da bilgiler verdi. Daha sonra 42 metre açıklığındaki dev kubbeye çıkan Ülkü Ocakları yöneticileri, Bursa’nın fetih gününün tasvir edildiği panoramik resmi büyük bir heyecanla inceledi.

Fetih Müzesi’nin Bursa’nın tarihi kimliğine yakışan bir eser olduğunu belirten Ülkü Ocakları Bursa İl Başkanı Enes Küçük, “Genç nesillerimizin tarihlerini görmeleri adına büyüleyici bir eser olmuş. Türk gençliği, ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır. Eğer bir millet büyükse, kendisini tanımakla daha büyük olur. Ülkü Ocakları olarak çalışmalarımızı bu amaçla sürdürüyoruz. Belediyemizin Bursa’ya kazandırdığı Fetih Müzesi de tarihimizi ve kültürümüzü en iyi şekilde anlatan muhteşem bir eser olmuş. Kadim şehir Bursa’nın 693 yıl önceki fetih gününü âdetâ yeniden yaşadık. Müzeyi büyük bir heyecan ve gururla gezdik. Bu güzel eseri şehrimize kazandıran Başkanımız Mustafa Dündar’ı tebrik ediyorum” dedi.



