Ülkücüler iftarda buluştu

İSTANBUL (AA) - MHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) Üyesi Erdem Karakoç, 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin, "Ömer Halisdemir'lerin, Zekai Aksakallı'ların, Ümit Dündar'ların başta olmak üzere, milletle, Cumhurbaşkanımızla ve genel başkanımızla ortaya koydukları tavır nedeniyle Türkiye belayı büyük çapta defedecek bir yol haritası üzerinde yürüyor." dedi.

Karakoç, çok sayıda ülkücünün katılımıyla Topkapı'da düzenlenen iftarda davetlilere hitap etti.

Demokrasi içerisinde hareket etmenin ve demokrasiye bağlı kalmanın önemine işaret eden Karakoç, ülkücülerin darbe dönemlerinde ve baskı süreçlerinde demokrasiye bağlı kalarak çözümün parçası olduklarını söyledi.

Karakoç, 15 Temmuz darbe girişiminin milleti gaflet uykusundan uyandırdığını dile getirerek, "Altımızın nasıl oyulduğunu fark etmeden yaşayıp bir süre sonra gerçek belayla yüzleşecektik. Hain FETÖ, Türkiye'yi işgal etmeye kalktı. Canına okuduk. Bu mücadele uzun süreli ve kolay olmayacak bir mücadele. Bu mücadelenin getirdiği daha önemli bir şey daha var. Ömer Halisdemir'lerin, Zekai Aksakallı'ların, Ümit Dündar'ların başta olmak üzere, milletle, Cumhurbaşkanımızla ve genel başkanımızla ortaya koydukları tavır nedeniyle Türkiye belayı büyük çapta defedecek bir yol haritası üzerinde yürüyor." diye konuştu.