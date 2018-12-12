Ülser nedir? Ülserin belirtileri ve tedavisi nasıl olur? Ülseri olanlar nelere dikkat etmeli?

Toplumun yaklaşık yüzde 10’unun, hayat boyunca herhangi bir dönemde peptik ülser (mide iç zarında ya da bağırsakta oluşan yara) hastalığı geçirdiği tahmin ediliyor. Ülserin bazen hiçbir belirti vermeden kanama ve delinme gibi durumlara neden olabildiğini belirten Anadolu Sağlık Merkezi Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Gülçin Polat, “Ülser tedavisi için önerilen bazı kulaktan dolma bilgilerle hareket etmek fayda yerine zarar verebilir. Özellikle sonbahar ve bahar aylarında sıklığı artan ülser belirtileri fark edilir edilmez bir sağlık kuruluşuna başvurulmalı” dedi.
Peptik ülser (mide iç zarında ya da bağırsakta oluşan yara), günümüzde ilaçlarla ve alınacak bazı önlemlerle tamamen iyileştirilebilen bir hastalıktır. Peptik ülserin erkeklerde daha fazla görülür. Bu konudaki oranlar erkeklerde yüzde 11-14, kadınlarda ise yüzde 8-11 civarındayken, genel olarak yaş ilerledikçe peptik ülser görülme sıklığı da artıyor.
UZUN SÜRE AÇ KALMAK ÜLSER SEBEBİ
Ülserin ortaya çıkmasını kolaylaştıran bazı faktörler arasında dengesiz ve sağlıksız beslenme düzeni, aşırı tuz tüketimi, besinleri az çiğnemek, uzun süre aç kalmak, uykusuzluk, yorgunluk ve strestir. Ülserin en sık görülen bulgusu, karnın üst kısmında göğüs kemiğinin alt ucu ile göbek arasında genellikle avuç içiyle ifade edilen bir bölgede hissedilen künt bir ağrıdır. Ağrı, ezilme, kazınma ve yanma şeklinde olabilir, hatta geceleri uykudan bile uyandırabilir. Aç kalma sonrasında başlayabilir. Mide ülseri olan hastalarda ağrı yemek sonrasında artma gösterebilir. Şişkinlik, gaz yakınması daha belirgindir. Ayrıca iştahsızlık, bulantı, şişkinlik ve sık acıkma da ülser belirtileri arasında yer alıyor.
GÜNÜMÜZDE ÜLSER TEDAVİSİ BAŞARILI BİR ŞEKİLDE YAPILABİLİYOR
Ülser benzeri mide yakınmalarıyla doktora başvuran hastalarda kullanılacak tanı yönteminin, ülserin direkt olarak görülerek teşhis edilmesine ve gerektiğinde doku örneği alınmasına imkân veren endoskopidir.
Ülser tanısı konulan hastada tedavide ilk basamak mide asidinin azaltılması olur. Asit salgılanması baskılandığında hastalığa yol açan, asit ortamda aktif hale gelebilen bir enzim olan pepsin de inaktif edilmiş olur. Günümüzde mide asit salgısını güçlü bir şekilde baskılayan ilaçlar sayesinde ülser tedavisinin çok başarılı bir şekilde yapılabiliyor. Cerrahi tedaviye ise ancak kanama, delinme, penetrasyon gibi komplikasyonlar geliştiğinde başvurulur.
SAĞLIK EFSANELERİNE KULAK ASILMAMALI
Peptik ülser hastalığının günümüzde ilaçlarla ve alınacak bazı önlemlerle tamamen iyileştirilebilen bir hastalıktır. Ülser tedavisi için önerilen bazı kulaktan dolma bilgilerle hareket etmek fayda yerine zarar verebilir. Örneğin mide yanmasını önlemek için içilen süt bile ülser rahatsızlığını ileri seviyelere götürebilir. Zeytin çekirdeğinin yutulması, patates suyunun içilmesi, şeker kamışı ve papatyayı kaynatıp içmek gibi bazı önerilerin bugün ülser yakınması olan hastalara yapıldığını ve hastalarımız tarafından uygulandığını biliyoruz. Bu tür yaklaşımlar doğru ve bilimsel değildir. Peptik ülserin ancak hastanın alacağı, sağlığını tehdit etmeyecek bazı önlemler ve uzman hekimin önereceği tedaviyle yok edilebilir.
ÜLSERDEN KORUNMAK İÇİN 7 ÖNERİ
• Sağlıklı ve düzenli bir beslenme programı uygulayın.
• Kahvaltı etmeyi ve öğünlerinizi ihmal etmeyin.
• Çay ve kahveyi sınırlayın.
• Uzun süre aç kalmayın.
• Yeterli sıvı alın.
• Küçük porsiyonlar tüketin.
• Tatlı olarak sütlü tatlıları, taze meyveleri tercih edin.
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