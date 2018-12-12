Ülser nedir? Ülserin belirtileri ve tedavisi nasıl olur? Ülseri olanlar nelere dikkat etmeli?

Toplumun yaklaşık yüzde 10’unun, hayat boyunca herhangi bir dönemde peptik ülser (mide iç zarında ya da bağırsakta oluşan yara) hastalığı geçirdiği tahmin ediliyor. Ülserin bazen hiçbir belirti vermeden kanama ve delinme gibi durumlara neden olabildiğini belirten Anadolu Sağlık Merkezi Gastroenteroloji Uzmanı Dr. Gülçin Polat, “Ülser tedavisi için önerilen bazı kulaktan dolma bilgilerle hareket etmek fayda yerine zarar verebilir. Özellikle sonbahar ve bahar aylarında sıklığı artan ülser belirtileri fark edilir edilmez bir sağlık kuruluşuna başvurulmalı” dedi.

Peptik ülser (mide iç zarında ya da bağırsakta oluşan yara), günümüzde ilaçlarla ve alınacak bazı önlemlerle tamamen iyileştirilebilen bir hastalıktır. Peptik ülserin erkeklerde daha fazla görülür. Bu konudaki oranlar erkeklerde yüzde 11-14, kadınlarda ise yüzde 8-11 civarındayken, genel olarak yaş ilerledikçe peptik ülser görülme sıklığı da artıyor.

UZUN SÜRE AÇ KALMAK ÜLSER SEBEBİ

Ülserin ortaya çıkmasını kolaylaştıran bazı faktörler arasında dengesiz ve sağlıksız beslenme düzeni, aşırı tuz tüketimi, besinleri az çiğnemek, uzun süre aç kalmak, uykusuzluk, yorgunluk ve strestir. Ülserin en sık görülen bulgusu, karnın üst kısmında göğüs kemiğinin alt ucu ile göbek arasında genellikle avuç içiyle ifade edilen bir bölgede hissedilen künt bir ağrıdır. Ağrı, ezilme, kazınma ve yanma şeklinde olabilir, hatta geceleri uykudan bile uyandırabilir. Aç kalma sonrasında başlayabilir. Mide ülseri olan hastalarda ağrı yemek sonrasında artma gösterebilir. Şişkinlik, gaz yakınması daha belirgindir. Ayrıca iştahsızlık, bulantı, şişkinlik ve sık acıkma da ülser belirtileri arasında yer alıyor.