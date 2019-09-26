Ülser nedir? Ülseriniz varsa buharda pişmiş yemekleri tercih edin

Mide rahatsızlıkları hayat kalitesini düşeren bir sağlık sorunudur. Birçok kişi mide bulantısı, mide ağrısı ya da mide yanması çeker ancak teşhis konmadığı için çözümü yanlış şekilde arayabilir.

ÜLSER NEDİR?

Ülser, mide ya da onikiparmak bağırsağının, mide asidi ve pepsin gibi sıvılar tarafından tahrip edilip, doku kaybının oluşmasıdır. Doku kaybının yanı sıra mide ya da onikiparmak bağırsağında pepsinin de etkisi ile yaralar oluşur. Enflamasyon adı verilen bu yaralar, ülkemizde mideden çok onikiparmak bağırsağında görülmektedir. Midede oluşan ülserler gastrik ülser, onikiparmak bağırsağında oluşan ülserler duoedenum ülseri veya bulber ülser olarak adlandırılır. 3-5mm den 5 cm’e varan genişlikte olabilirler.

ÜLSER BELİRTİLERİ NELERDİR?

Ülserin en sık rastlanan belirtisi, karnın üst kısmında yanma şeklinde hissedilen ağrıdır. Özellikle öğün aralarında kendini daha çok gösteren ülser, özellikle onikiparmak ülseri olan kişileri gecenin herhangi bir saatinde uyandırabilir. Diğer belirtiler ise şöyledir:

Bulantı

Hazımsızlık

Şişkinlik ve gaz

İştahsızlık

Kilo kaybı

Sık acıkma

Kusma ile gelen rahatlama

Yemek yedikten sonra mide ağrısı