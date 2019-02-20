Ülseratif kolitte iyi bir tedavi yaşam kalitesini yükseltiyor

İç Hastalıkları, Gastroenteroloji ve Hepatoloji Uzmanı Prof. Dr. Yüksel Gümürdülü, kalın bağırsağın enflamatuar (iltihaplı) bir hastalığı olan ülseratif kolitin halk arasında bilindiğinin aksine çaresiz olmadığını, iyi bir takiple hastaların ömür boyu kaliteli bir yaşam sürebildiğini bildirdi.

Prof. Dr. Yüksel Gümürdülü, “Ülseratif kolit barğırsağın ince bağırsaktan sonraki bölümü olan bir kalın bağırsak hastalığıdır. Ülseratif kolit, kolonun iç yüzünü döşeyen mukozada iltihaplanma ve ülserlere yol açar. Tedavisi ise mümkündür” dedi.

Hastalığın belirtilerine de dikkati çeken Prof. Dr. Gümürdülü, ateş, rektal ağrı, ishal, kilo kaybı, iştahsızlık, makattan kan gelmesi, eklem ağrısı, eklem şişmesi, mide bulantısı, cilt sorunları, göz iltihabı ve ağız yaraları ile belirti veren ülseratif kolitin, ilerleyen dönemde düzensiz kalp atışları ve nefes darlığına da yol açabildiğini söyledi.

Kalın bağırsağın enflamatuar (iltihaplı) bir hastalığı olan “Ülseratif kolitin” kronik ve tekrarlayıcı özelliğinin bulunduğunu belirten Prof. Dr. Gümürdülü, şunları kaydetti:

“Bu hastalık kalın bağırsağın her bölgesini tutabildiği gibi hafif, orta ve şiddetli diye 3’e ayrılmaktadır. Bu tür hastalıkların mutlaka ve mutlaka bir doktor tarafından takip edilmesi gerekir. Hastalarımızda ‘ülseratif kolit ömür boyu geçmez’ diye yanlış bir kaygı var. Oysa, iyi bir takip ve tedavi ile bu hastalarımız ömür boyu kaliteli bir yaşam sürebilir ve tam remisyona girebilir. Bir başka kaygı ise ömür boyu ilaç kullanma zorunda olunacağı yönünde. Oysa, birçok hastalıkta ömür boyu ilaç kullanılır. Mesela tansiyon hastaları, şeker hastaları ömür boyu ilaç gerektiren hastalıklardandır. O yüzden ömür boyu ilaç kullanmak bu hastalar için büyük bir sorun oluşturmaz.”

Prof. Dr. Gümürdülü, ülseratif kolitin kanser olmadığını, birçok hastanın bunu kanser gibi yorumladığını ya da ileride kansere dönüşebileceğini düşündüğünü belirterek, şöyle devam etti:

“Kanser; vücudun herhangi bir yerinde kontrol edilemeyen aşırı büyümedir. Ülseratif kolit ise tamamen farklı, iltihabi bağırsak hastalığıdır. Ülseratif kolitli hastaların az bir kısmında, ileri ki yıllarda, normal insanlara göre artmış kanser riski vardır. Özellikle tüm kolonun hasta olduğu ve hastalığın 10 yıldan daha fazla sürekli risk teşkil eder. Bu nedenle tedavinin sürekliliği ve hastanın kontrol altında tutulması büyük önem taşımaktadır.”

Prof. Dr. Gümürdülü, bu hastalığın nedenlerinin tam olarak bilinmediğini vurgulayarak, “Gıda içerisinde alınan çeşitli maddeler, bakteri, bakteri toksinleri, virüsler hastalığın ortaya çıkmasında rol oynayabilir. Ancak sorumlu hiçbir gıda maddesi veya mikroorganizma henüz bulunmuş değildir. Yapılan araştırmalar, genetik yatkınlığın hastalığın oluşmasında etken olduğunu düşündürmektedir” diye konuştu.

