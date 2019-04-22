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Ultra lüks gemi Kuşadası'nda

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.04.2019 17:20 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki limana, Bahama bayraklı ultra lüks kruvaziyer 'Seven Seas Voyager' demir attı.

Ultra lüks gemi Kuşadası'nda

Latif SANSÜR/KUŞADASI (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Kuşadası ilçesindeki limana, Bahama bayraklı ultra lüks kruvaziyer 'Seven Seas Voyager' demir attı.
Ultra lüks kruvaziyer 'Seven Seas Voyager', bu sabah 684 Amerikalı milyoner turistle Kuşadası Limanı'na yanaştı. Gemiden inen turistlerden bazıları, Efes ve Meryem Ana Evi'ni ziyaret etti, bazı turistler ise kent merkezinde alışveriş yaptı. Kuşadası'na 2019 yılında ilk seferini gerçekleştiren geminin, sezon boyunca 7 sefer daha yapacağı kaydedildi.
Kuşadası Limanı Müdürü Azizi Güngör, "2019 yılı itibarıyla kötü günleri geride bıraktığımızı söyleyebiliriz. 2 hafta önce Amerika'nın Miami kentinde dünyanın en büyük kruvaziyer fuarı düzenlendi. Orada yine dünyanın en büyük kruvaziyer firmalarıyla yaptığımız görüşmede, büyük firmaların 2019 yılı itibarı ile Türkiye'yi programlarına aldıklarını öğrendik. Özellikle Amerikalı yolcuların Türkiye'ye karşı yoğun bir ilgisi olduğunu gördük. Dolayısıyla 2019 yılı ve 2020 yıllarında kruvaziyer turizminde büyüme bekliyoruz. 2019 yılında Türkiye'ye nispeten kısıtlı bir büyüme var. Türkiye'ye yaklaşık 350 gemi seferi ile 350 bin yolcu gelecek. Bu gemilerin 200'ü, Kuşadası'ndaki limana yanaşacak. Yaklaşık 200 bin yolcuyu burada ağırlayacağız" dedi.

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Ultra lüks gemi Kuşadası'ndaUltra lüks gemi Kuşadası'ndaUltra lüks gemi Kuşadası'ndaUltra lüks gemi Kuşadası'nda

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