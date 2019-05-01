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Ultra lüks kruvaziyer Kuşadası'nda

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.05.2019 12:58 | Son Güncelleme

Fransız bayraklı ultra lüks kruvaziyer, yanaştığı Kuşadası Limanı'nda halk oyunları gösterileriyle karşılandı

Kruvaziyer turizmin önemli merkezlerinden Kuşadası limanına ilk seferini gerçekleştirilen ultra lüks kruvaziyer, halk oyunları gösterileriyle karşılandı.

Ege Port Yolcu Limanı'na yanaşan gemiden inen Fransız, Amerikan ve Kanadalı 168 turisti, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel karşıladı.

Gemiden inen turistler için halk oyunları gösterisi yapıldı, Belediye Başkanı Günel, yabancı konuklara çiçek verdi.

Kruvaziyerin kaptanı Thamos McCandless tarafından ise Günel'e geminin fotoğrafının yer aldığı plaket takdim edildi.

Kuşadası'na sezon sonuna kadar 6 sefer düzenleyeceklerini belirten McCandless, karşılamadan dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

Günel ise kruvaziyer turizminin Kuşadası'nın can damarı olduğunu ifade etti.

Ege Port Genel Müdürü Azizi Güngör, 132 metre uzunluğundaki ultra lüks kruvaziyerin Aralık 2018'de denize indirildiğini, 2020'den itibaren ilçeye seferlerini artıracağını kaydetti.

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