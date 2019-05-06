HABER

UltrAslan AtaUni, köy okuluna kütüphane kurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.05.2019 11:04 | Son Güncelleme

ERZURUM'un Pasinler ilçesine bağlı Acı köydeki ilkokula, Galatasaray taraftar grubu UltrAslan AtaUni kütüphane kurdu.

Salih TEKİN/ERZURUM, (DHA) - ERZURUM'un Pasinler ilçesine bağlı Acı köydeki ilkokula, Galatasaray taraftar grubu UltrAslan AtaUni kütüphane kurdu. Kütüphaneye kitap da hediye eden sarı- kırmızı taraftarlar öğrencilerle marşlar seslendirdi. Kütüphaneye, Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'de görev yaparken, Tel Rıfat bölgesinden PKK/YPG'li teröristler tarafından açılan ateş sonucu şehit olan Topçu Üsteğmen Muhammed Ali Kalo'nun ismi verildi.

Atatürk Üniversitesi öğrencilerinin kurduğu UltrAslan AtaUni, Hınıs ilçesine bağlı Acar köyünden sonra Pasinler ilçesine bağlı Acı köydeki ilkokula da kütüphane kurdu. Sarı- kırmızı taraftarlar, 3 derslikte 35 öğrencinin eğitim gördüğü okul için yaptırdıkları kütüphaneyi kamyonla köye götürdü. UltrAslan AtaUni Başkanı Hatem Abak ve taraftarlar okulun bir sınıfına kurdukları kütüphaneye kitaplarını da yerleştirdi.

Kütüphaneye, 13 Aralık 2018 günü Suriye'nin kuzeyindeki Afrin'de görev yaparken, Tel Rıfat bölgesinden PKK/YPG'li teröristler tarafından açılan ateş sonucu şehit olan 26 yaşındaki Topçu Üsteğmen Muhammed Ali Kalo'nun ismi verildi. Kütüphanenin açılışına katılan şehit askerin amcası Rıfat Kalo, sarı- kırmızılı taraftarlara teşekkür etti. UltrAslan AtaUni Başkanı Hatem Abak, sadece bir taraftar grubu olmadıklarını sosyal projelere de destek verdiklerini söyledi. Abak, kurdukları kütüphaneye şehidin ismini vererek ona olan vefa borçlarını ödemek istediklerini ifade etti. Sınıfa kütüphane kurulmasından sonra sarı-kırmızılı taraftarlar öğrencilerle birlikte marşlar seslendirdi.

Otomobil kiraladı, başına gelmeyen kalmadıOtomobil kiraladı, başına gelmeyen kalmadı
Asma köprüden tehlikeli yolculuğun ardından köylerine ulaşıyorlarAsma köprüden tehlikeli yolculuğun ardından köylerine ulaşıyorlar
İptal edilen taş ocağı için keşkek pişirdiler, davullu zurnalı kutlama yaptılarİptal edilen taş ocağı için keşkek pişirdiler, davullu zurnalı kutlama yaptılar
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yıldırım'dan 'Süleyman Soylu mu aday olacak?' sorusuna yanıt

Yıldırım'dan 'Süleyman Soylu mu aday olacak?' sorusuna yanıt

Trump'tan skandal açıklama! Gazze halkına böyle seslendi!

Trump'tan skandal açıklama! Gazze halkına böyle seslendi!

Caner Erkin'den flaş taç açıklaması!

Caner Erkin'den flaş taç açıklaması!

Bülent Yıldırım'a sert tepki!

Bülent Yıldırım'a sert tepki!

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Kadir Mısıroğlu hayatını kaybetti

Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!

Bülent Arınç'tan İmamoğlu ve Bahçeli ile ilgili şaşırtan sözler!

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Şırnak'tan acı haber geldi!

Şırnak'tan acı haber geldi!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak!

Şırnak'ta EYP'li hain tuzak!

Muğla'da yolcu otobüsü kaza yaptı!

Muğla'da yolcu otobüsü kaza yaptı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ankara'dan acı haber: 1 polis şehit

Ankara'dan acı haber: 1 polis şehit

Yasa dışı bahisçilere derbi operasyonu

Yasa dışı bahisçilere derbi operasyonu

Sabancı Camii şifrelerle dolu!

Sabancı Camii şifrelerle dolu! Meğer o detaylarda...

Şanlıurfa'da yolcu minibüsü devrildi: 8 yaralı

Şanlıurfa'da yolcu minibüsü devrildi: 8 yaralı

Datçalılar, kadın davulcunun manileriyle sahura kalkıyor

Datçalılar, kadın davulcunun manileriyle sahura kalkıyor

Son dakika! YÖK yabancı öğrenci sınırlamasını kaldırdı

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.