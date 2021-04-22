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UltrAslan, Fatih Terim'in istifasını istedi

22.04.2021 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UltrAslan'ın lideri Sebahattin Şirin, Trabzonspor maçının ardından hem Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’in hem de Fatih Terim’in istifa etmesini istedi.

UltrAslan, Fatih Terim'in istifasını istedi

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim'e verdiği destekle tanınan UltrAsan'dan 1-1 berabere biten Trabzonspor karşılaşması sonrası flaş bir hareket geldi.

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HEM CENGİZ HEM TERİM'İN İSTİFASI İSTENDİ

UltrAslan'ın lideri Sebahattin Şirin, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'i yeniden göreve bırakmaya çağırırken ilk kez istifa çağrısına Fatih Terim'i de ekledi.

"TEKNİK HEYETİMİZDEN GALATASARAY'IN ÖNÜNÜ AÇMASINI İSTİYORUZ"

Şirin, ultrAslan tarafından retweet edilen mesajında şunları yazdı:

"Geçtiğimiz hafta son dönemde yaşananlar üzerine Başkanımız Mustafa Cengiz için bir yazı kaleme alarak mevcut ortamda Galatasarayımızın önünü açmak için son bir hizmet beklediğimizi belirtmiştik. Bu düşüncemizi tekrarlayarak ve ekleyerek; Mustafa Cengiz ve teknik heyetimizden Galatasarayımızın önünü açmasını istiyoruz. Vefalı Galatasaray camiası olumlu hizmetlerinizi her zaman hatırlayacaktır. Galatasaray ve Galatasaray taraftarı sizlerden son bir hizmet bekliyor."

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Fatih Terim Süper Lig Galatasaray Futbol Kulübü
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