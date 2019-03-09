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UltrAslan UNI Şehit Aybüke Yalçın Adına Müzik Odası açtı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.03.2019 08:10 | Son Güncelleme

Galatasaray’ın taraftar grubu ultrAslan’ın üniversite kolu olan ultrAslan-UNI, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla anlamlı bir açılış gerçekleştirdi.

Galatasaray’ın taraftar grubu ultrAslan’ın üniversite kolu olan ultrAslan-UNI, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla anlamlı bir açılış gerçekleştirdi. UltrAslan UNI’nin Ankara temsilciliklerinin katıldığı bu projede; okul müzik öğretmeni, okul aile birliği ve okul müdürünün destekleriyle, Ankara Etimesgut Şair Zihni Ortaokulu’nda müzik sınıfı oluşturuldu. 9 Haziran 2017’de hain terör saldırısı sonucunda şehit olan Müzik Öğretmeni Aybüke Yalçın’ın ismi, adının yaşatılması adına müzik sınıfına verildi. Aybüke Yalçın’ın çocuklara müziği sevdirme hayalini sonsuza kadar yaşatmak için Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın Müzik Sınıfı’nda çocuklara piyano, org, enstrüman dolabı, nota tahtası, kemanlar,gitarlar ve çeşitli vurmalı müzik enstrümanları sağlandı. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde gerçekleştirilen açılışa Şehit Öğretmen Aybüke Yalçın’ın Amcası Sefer Yalçın katılım gösterdi. Yurt içi ve yurt dışı genelinde 60 dan fazla kütüphane oluşturan grup bu kütüphanelere şehit isimlerini veriyor. ultrAslan UNI geçen yıl kadınlar gününde açtığı kütüphaneye Özgecan Aslan’ın ismini vermişti.
ultrAslan UNI Koordinatörü Tugay Güler açılışta yaptığı konuşmada: "Öncelikle doğumdan ölüme kadar hayatın her anında varlıklarını hissettiğimiz, bizi biz yapan değerli kadınlarımızın Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun! Son 4 günde 5 yeni kütüphane daha açmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Bugün İstanbul’da ilk şehit kadın pilotumuz Ayfer Gök adına ve Midyat’taki bombalı araç saldırısında şehit düşen polis memuru Şerife Özden Kalmış’ın anısına Gaziantep’de kütüphaneler oluşturduk. Yine bugün burada aziz şehidimiz Aybüke Yalçın adına müzik odası oluşturduk. Açılışa katılarak bizleri onurlandıran şehitlerimizin yakınlarına, değerli büyüklerimize ve bizlerin bu güzel gününde yanında olan herkese teşekkür ederiz. Daha önce Özgecan Aslan, Eren Bülbül, Fethi Sekin, Ömer Halisdemir, Öğretmen Necmettin Yılmaz, Öğretmen Aybüke Yalçın, Uzman Çavuş Sinan Oruç, Astsubay Ahmet Çelik, Polis Durmuş Öcal, Şehit Tim 47 ve diğer şehitlerimizin adına bir çok kütüphaneler kurduk. Şehitlerimizin adını her fırsatta yaşatmaya devam edeceğiz. Stadyum içinde taraftar, stadyum dışında vatan, millet duygusu içinde birleşmiş üniversiteli gençlerden oluşan bir sivil toplum kuruluşuyuz. Yaptığımız projelere hızla devam ederken daha fazla ne yapabiliriz düşüncesiyle yeni projeler üretmenin amacındayız. Bu bağlamda yaptıklarımız ülkemizdeki diğer sayısız taraftar gruplarına, hatta bir çok insana örnek teşkil edebilir. Bu projelerin gerçekleşmesinde bizlere olan desteğini ve inancını hiç esirgemeyen ultrAslan tribün liderleri ağabeylerimiz Sebahattin Şirin ve Yılmaz Tutuş’a sonsuz teşekkür ederiz. Onların desteği olduğu sürece çok daha anlamlı projelere imza atacağız. ultrAslan UNI olarak bundan sonra da hem şehitlerimizin adını yaşatmaya, hem de geleceğimizin teminatı kardeşlerimizin eğitimine destek olmaya büyük bir kararlılıkla devam edeceğiz " ifadelerini kullandı.

UltrAslan UNI Şehit Aybüke Yalçın Adına Müzik Odası açtı

UltrAslan UNI Şehit Aybüke Yalçın Adına Müzik Odası açtı

UltrAslan UNI Şehit Aybüke Yalçın Adına Müzik Odası açtı

UltrAslan UNI Şehit Aybüke Yalçın Adına Müzik Odası açtı

UltrAslan UNI Şehit Aybüke Yalçın Adına Müzik Odası açtı

UltrAslan UNI Şehit Aybüke Yalçın Adına Müzik Odası açtı

UltrAslan UNI Şehit Aybüke Yalçın Adına Müzik Odası açtı

UltrAslan UNI Şehit Aybüke Yalçın Adına Müzik Odası açtı

UltrAslan UNI Şehit Aybüke Yalçın Adına Müzik Odası açtı

UltrAslan UNI Şehit Aybüke Yalçın Adına Müzik Odası açtı

UltrAslan UNI Şehit Aybüke Yalçın Adına Müzik Odası açtı

UltrAslan UNI Şehit Aybüke Yalçın Adına Müzik Odası açtı

UltrAslan UNI Şehit Aybüke Yalçın Adına Müzik Odası açtı

UltrAslan UNI Şehit Aybüke Yalçın Adına Müzik Odası açtı

UltrAslan UNI Şehit Aybüke Yalçın Adına Müzik Odası açtı

UltrAslan UNI Şehit Aybüke Yalçın Adına Müzik Odası açtı

UltrAslan UNI Şehit Aybüke Yalçın Adına Müzik Odası açtı
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