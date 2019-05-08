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Ultraslan'dan Foça şehidi Uğur Çakmak adına kütüphane

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 13:53 | Son Güncelleme

GALATASARAY taraftar grubu Ultraslan üyeleri, şehit Piyade Er Uğur Çakmak adına şehidin ailesinin yaşadığı İzmir'in Foça ilçesinde kütüphane kurdu.

Ultraslan'dan Foça şehidi Uğur Çakmak adına kütüphane

Seyfi GÜL/FOÇA (İzmir), (DHA)- GALATASARAY taraftar grubu Ultraslan üyeleri, şehit Piyade Er Uğur Çakmak adına şehidin ailesinin yaşadığı İzmir'in Foça ilçesinde kütüphane kurdu.
Şırnak'ın Silopi ilçesinde iki ay önce şehit düşen Piyade Er Uğur Çakmak'ın adını yaşatmak için Galatasaray taraftar grubu Ultraslan üyeleri, harekete geçti. Foça'ya bağlı kırsal Yeniköy Mahallesi'nde şehidin adına kütüphane kuruldu. Kütüphanenin açılışı ise şehidin annesi Ayşe Çakmak ve babası Hüseyin Çakmak'ın da katılımıyla yapıldı. Açılış öncesi ise şehitler için Kuran okundu, döktürülen hayır lokması dağıtıldı. CHP Foça İlçe Başkanı Baran Gezmiş Yıldırım, bazı belediye meclis üyeleri, Yeniköy Mahallesi Muhtarı Hasan Ercan, Ultraslan İzmir ve Aliağa temsilcileri, şehidin ailesi ve arkadaşları ile vatandaşların hazır bulunduğu açılış töreninde kurdeleyi, şehit Uğur Çakmak'ın babası Hüseyin Çakmak kesti. Kütüphanede halkın desteğiyle sağlanan kitapların yanı sıra çocukların kullanabileceği kırtasiye malzemeleri, taraftar grubunca temin edilen satranç takımı, dizüstü bilgisayar, yazıcı ve spor malzemeleri yer aldı.
Ultraslan Foça Sözcüsü Erdem Tutucu, "Şehidimizin anısına kurduğumuz kütüphaneyle geleceğimize ışık tutacak çocuklarımızın yüreğine dokunabilmek adına güzel bir şeyler yapmanın mutluluğu içindeyiz. Ruhun şad olsun arkadaşım. Şehitler ölmez, vatan bölünmez" dedi.

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Ultraslan'dan Foça şehidi Uğur Çakmak adına kütüphaneUltraslan'dan Foça şehidi Uğur Çakmak adına kütüphaneUltraslan'dan Foça şehidi Uğur Çakmak adına kütüphaneUltraslan'dan Foça şehidi Uğur Çakmak adına kütüphane

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