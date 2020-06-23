En Detaylı Ultrason Terimleri Rehberi

Hamileliğinizin başlangıcından doğum zamanına kadar doktor kontrolleri önemlidir. Belli aralıkta gidilen kontrollerde doktorunuz sizin ve bebeğinizin sağlını kontrol eder. Çoğu zaman aylık gittiğiniz kontrollerde doktorlar ultrason ile bebeğinizin gelişimine bakar. Size bebeğinizin boyu, kilosu, kaç haftalık olduğu kısacası sağlığıyla ilgili bilgiler verir. Daha sonra ultrason çıktılarını alırsınız. Üzerinde anlamını bilmediğiniz birçok terim vardır. Bu yüzden ultrason görüntüleri ve anlamları öğrenmeniz gereken bilgiler olarak karşınıza çıkar. Ultrason Terimleri ve Anlamları Nelerdir? BPD (Baş Çapı) ne demek: Bebeğinizin şakakları hizasından alınan kesitin yatay milimetrik çapını ifade ediyor. Hamileliğinizin 12. haftasından 24. haftasına kadar olan gebelik tespitinin en güvenilir ölçüsü olarak biliniyor. Ancak 7 hafta sapma gösterdiği de olabilir. Gebeliğin 13. haftasında normal bir bebekte 2.4 cm uzunluğa ulaşır. 26. haftaya kadar ölçümdeki sayının, son adet tarihine göre hesapladığınız gebelik tarihine ne kadar yakın olduğuna bakmak gerekir. İki ölçüm beraber ilerliyorsa herhangi bir sorun yok, bebeğiniz hızla gelişiyor diyebiliriz.

HC (Baş Çevresi) ne demek**:** Baş çevresinin ölçümü olarak ifade ediliyor. Kontrol yapıldığı zaman BPD değerinin çok küçük veya çok büyük çıkması durumunda HC ölçülür. Bebeğin gelişiminde bir sorun olup olmadığı böylece anlaşılmaya çalışılır. HC değeri BDP VE OFD değerleri kullanılarak otomatik olarak ölçülür. AC (Karın Çevresi) ne demek**:** Bebeğinizin hemen kalbinin altından alınan ölçü olarak ifade edilir. Yani bebeğinizin karın çevresinin milimetrik ölçümü olup hata payı yüksek bir ölçüm olarak karşımıza çıkar. Gebeliğin son dönemlerinde ölçülür. Gebelik yaşından daha çok bebeğin büyüklüğü ve ağırlığı hakkında bilgi verir. Ölçümü hassas yapılır, bu yüzden diğer değerlerle beraber değerlendirilir. FL (Femur Uzunluğu) ne demek**: İnsan vücudunda en uzun kemik olan femur, kalça kemiği ile diz eklemi arasında yer alır. FL ölçüsü ise femur yani uyluk kemiğinin uzunluğunu ifade eder. Ultrasonda bakıldığında sizin tarafınızdan da anlaşılır bir veri olarak karşımıza çıkıyor. Gebeliğin 14. haftasında 1.5 cm uzunluğu ile gözle rahatça görülebilir. 26. gebelik haftasından** sonra gebelik haftasının ölçümünde en güvenilir sonuçları verir. Femur kısalığı görüldüğü zaman bebekte cücelik ve down sendromu olma ihtimali olabilir.

Özel İnsanlar İle İlgili Daha Detaylı Bilgiler İçin: Down Sendromu Rehberi EFW (Tahmini Bebek Ağırlığı) ne demek**:** Bebeğinizin kontrole gittiğiniz zamandaki kilosu olarak ifade ediliyor. BPD, FL ve AC kullanarak hazırlanan formül tahmini fetüs ağırlığını veriyor. 500 grama kadar hata payı olabiliyor. CRL ne demek**:** Bebeğinizin popo ve baş arasındaki mesafesi anlamına gelir. Hata payının en az olduğu ölçüm olarak bilinir. Özellikle hamileliğin 7-13. haftaları arasında ölçüm yapılır. Son adet döneminde hesaplanan gebelik haftası ile karşılaştırılır ve doğrulaması yapılır. Gebelik dönemizin şüpheli ise yani bebeğinizde gelişme geriliği var ise bu ölçümle belirlenir. FHR ne demek**:** Ultrason kağıdında bebeğinizin kalp atış hızını gösteren terim olarak ifade edilir. Bebeğinizin kalp atış hızı dakikada 120 ila 160 atım arasında değişir. Bu ölçüm gebeliğin yaklaşık 6. hafta içerinde yapılabilir. GS ne demek**:** Gebelik kesesi olarak ifade edilir. Yapılan ultrasonda gebelik 6 haftaya ulaştığında görülebilir. Gebelik kesesinin şekli düzensiz ise yani yuvarlak bir büyüme izlemiyorsa, gebelik düşük ile sonuçlanabilir. Gebelik kesesi 1.5 cm ulaştığında embriyo izlenebilir bir büyümeye erişmiş olur.

YS ne demek**:** Yolk kesesi olarak ifade edilir. Plasenta gelişmeden önce anne ve bebek arasında alışverişi sağlamaya yarar. Yolk kesesi, gebelik kesesinin yanında ufak bir kese olarak görülür. Gebelik kesesi 1 cm ulaştığında yolk kesesi görünmüyorsa gebelik düşükle sonuçlanabilir. Aynı zamanda yolk kesesi fazla büyük ise sonuç düşük olabilir. DD ne demek**:** Bebeğinizin tahmini doğum tarihini verir. EDD ne demek**:** Tahmini doğum tarihinin, diğer ultrason terimleriyle birlikte kullanılmasını ifade eder. EDD(LMP) ne demek**:** Son adet tarihinize göre doğum tarihini verir. EDD(AUA) ne demek**:** Doktorunuzun yaptığı ölçümlerle belirlenen doğum tarihini ifade eder. GA(AUA) ne demek**:** Bebeğinizi yapılan ölçümlere göre tahmini bebek yaşını verir. GA(LMP) ne demek**:** Anne adayının son adet döneminden ölçüm yapılan güne kadar geçen zamanı verir. HL ne demek**:** Kolun uzun kemiği tıbbi terimiyle humerus uzunluğunu ifade eder. Down sendromlu bebeklerde bu ölçüm daha kısadır. Anne karnındaki bebeğin bu hastalığı taşıyıp taşımadığı bu ölçümle anlaşılabilir.

LMP ne demek**:** Son adet tarihinizin ilk günü olarak ifade edilir. Hamileliğin başlangıcı olarak da ifade edilebilir. Yumurtanın döllendiği gün değil olgunlaştığı gün olarak ultrason terimleri arasında yerini alır. OFD ne demek**:** Bebeğinizin baş kısmıdan uzun olan ön ve arka çapı ifade eder. BPD ile ölçülen hamilelik süresi arasında uyumsuzluk olduğu zamanlarda OFD ölçümü yapılır. Böylece doğru hamilelik süresine ulaşılır. NC ne demek**:** Bebeğinizin baş çevresinin uzunluğunu verir. NT ne demek**:** Bebeğinizin ense pillisi kalınlığını ifade eder. 11 hafta 1 gün ile 13 hafta 6 gün arasındaki gebelik haftalarında uygulanır. Ense kalınlığının normalden fazla olması durumunda, down sendromu başta olmak üzere bebeğinizde kromozom anormallikleri görülebilir. Ense kalınlığının 3 mm'den fazla olması normal dışı bir durum olarak değerlendirilir. RV ne demek**:** Kalbin sağ karıncığını ifade eder. LA ne demek**:** Kalbin sol kulakçığını ifade eder. LV ne demek**:** Kalbin sol karıncığını ifade eder.

RA ne demek**:** Kalbin sağ kulakçığını ifade eder. AO ne demek**:** Bebeğinizin kalbinden çıkan atardamarı yani aort damarını ifade eder. Doppler Ultrason Kağıdındaki Terimler Doppler toplumda bilinen adıyla renkli ultrason diye anılan görüntüleme yöntemini ifade eder. Bu yöntem ile bebeğinizde kan akımları değerlendirilir ve akımdaki hızlarda azalmalar farkedilebilir. Renklendirilmiş ultrasonla kan akımlarını tespit etmek daha kolay olur. Kanın akış yönü ultrasonda mavi ve kırmızı renkle görülebilir. D ne demek**:** Diastol sonu akım hızı olarak ifade edilir. Yani kalbin gevşemesi safhasının en sonundaki damarda kan akım hızına denir. S ne demek**:** Doppler dalga şeklinin tepe noktasını ifade eder. Bu tepe noktası kan akım hızının büyük olduğu nokta olarak bilinir. A ne demek**:** Ortalama kan akım hızını ifade eder. PI ne demek**:** Pulsatilite indeksini ifade eder. RI ne demek**:** Direnç indeksi olarak ifade edilir. S/D ne demek**:** Sistol ve diyastoldeki kan akım hızının oranlarını ifade eder. Bebeğin Karındaki Haretketlerinin Terimleri Bebeğiniz karnınızda gün geçtikte yer değiştirir. Büyümenin etkisiyle karnınızdaki hareketleri artar ve yer değişme isteği oluşur. Doğum yaklaştıkça bebek doğum kanalına doğru ilerler.