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Ultrasona girince gözlerine inanamadı!

FOTO ANALİZ HABERLERİ  | 02.09.2018 08:43 | Son Güncelleme

Chloe ilk kez ultrasona girmiyordu. Bu kez karnı inanılmaz büyüktü...

Orada göreceklerini tahmin bile edemezdi.

Üçüzlere hamile olan annenin zor kararı!

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Facebook’ta “Doktor önce ‘Şurada bir bebek görüyorum. Bir dakika şurada da bebek var’ dedi. Ben de ‘İkizlerim mi olacak?’ diye sordum” dedi.
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Meğerse Chloe’nin üçüzleri olacakmış.
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Chloe ve Rohan’ın beş kişilik ailesi bir anda sekiz kişilik aileye dönüştü.
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Üçüzlerden biri de kızdı. Ancak doktorlar, Chloe’den hiçbir annenin yapmak istemeyeceği bir karara imza atmasını istediler.
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Üçüzlerden erkek olanlar sağlıklıydı. Kızın durumu ise kritikti. Sağlıklı bir şekilde gelişmiyordu.
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Kızı kurtarmak için tek çözüm sezaryen ile erken doğumdu. Bu da erkeklerin hayatını riske atıyordu.
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Chloe, “Birçok araştırma yaptım. Zor olacağını biliyorum. 28 hafta boyunca pes etmemişti. Kızımın güçlü olduğunu biliyordum” dedi.
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Chloe’nin risk almaktan başka çaresi yoktu.
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Doğum iyi geçti. Bebekler hemen bakım altına alındı.
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Zamanla güçlendiler. Chloe ne kadar doğru bir karara imza attığını tekrardan anladı.
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“Onlarsız bir hayat düşünemiyorum. İyi ki de böyle bir karar almışım” dedi.
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Bebeklere Henry, Rufus ve Pearl adı verildi.
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Anne ve babanın ne kadar zor günler geçirdiklerini hayal edebilirsiniz. Neyse ki çocuklar şimdi sağlıklılar...
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ultrason hamilelik Üçüz bebekler

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