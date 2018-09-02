Ultrasona girince gözlerine inanamadı!

Orada göreceklerini tahmin bile edemezdi.

Üçüzlere hamile olan annenin zor kararı!

1 / 17 Facebook’ta “Doktor önce ‘Şurada bir bebek görüyorum. Bir dakika şurada da bebek var’ dedi. Ben de ‘İkizlerim mi olacak?’ diye sordum” dedi.

2 / 17 Meğerse Chloe’nin üçüzleri olacakmış.

3 / 17 Chloe ve Rohan’ın beş kişilik ailesi bir anda sekiz kişilik aileye dönüştü.

4 / 17 Üçüzlerden biri de kızdı. Ancak doktorlar, Chloe’den hiçbir annenin yapmak istemeyeceği bir karara imza atmasını istediler.

5 / 17 Üçüzlerden erkek olanlar sağlıklıydı. Kızın durumu ise kritikti. Sağlıklı bir şekilde gelişmiyordu.

6 / 17 Kızı kurtarmak için tek çözüm sezaryen ile erken doğumdu. Bu da erkeklerin hayatını riske atıyordu.

7 / 17 Chloe, “Birçok araştırma yaptım. Zor olacağını biliyorum. 28 hafta boyunca pes etmemişti. Kızımın güçlü olduğunu biliyordum” dedi.

8 / 17 Chloe’nin risk almaktan başka çaresi yoktu.

9 / 17 Doğum iyi geçti. Bebekler hemen bakım altına alındı.

10 / 17 Zamanla güçlendiler. Chloe ne kadar doğru bir karara imza attığını tekrardan anladı.

11 / 17 “Onlarsız bir hayat düşünemiyorum. İyi ki de böyle bir karar almışım” dedi.

12 / 17 Bebeklere Henry, Rufus ve Pearl adı verildi.

13 / 17 Anne ve babanın ne kadar zor günler geçirdiklerini hayal edebilirsiniz. Neyse ki çocuklar şimdi sağlıklılar...

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