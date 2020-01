Ultrasonlu gebelik takibiyle hayvan varlığında artış sağlandı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulamaya konulan mobil ultrasonlu gebelik takibiyle hayvan varlığında önemli ölçüde artış sağlandı. Pilot illerden olan Ankara’da uygulama başarıyla sürdürülürken, uygulama erken dönemde öğrenilen gebelik sürecinin kontrollü bir şekilde ilerlemesine ve olumsuzluklara anında müdahale edilmesine olanak sağlıyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın hayvan varlığını korumak ve sağlıklı hayvan ırklarının devamlılığı sağlamak amacıyla başlattığı mobil ultrasonlu gebelik takibi meyvelerini vermeye başladı. Pilot illerden olan Ankara’da uygulama başarılı bir şekilde sürdürülüyor. Ankara Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’ne bağlı veteriner hekimler, belli aralıklarla büyükbaş hayvanlara ulstrasonlu takip yapıyor. Çok erken dönemde gebeliği öğrenmeye imkan tanıyan ultrasonlu takip sistemiyle oluşabilecek problemlerinde önüne geçiliyor. Böylelikle sağlıklı hayvan ırklarının devamlılığı sağlanmış oluyor. 2018 yılından bu yana devam ettirilen uygulamada her yıl artan bir başarı oranı yakalandı. Büyükbaş hayvanların ultrasonlu takibi Türkiye genelinde yaygınlaştırılacak.

Proje ile önemli bir artış yakalandı

Uygulamanın amacına ulaştığını belirten Ankara Tarım ve Orman İl Müdürü Bülent Korkmaz,"Ankara’da hayvancılık işletmelerinde yaptığımız incelemede hayvan kayıpları ve buzağı ölümlerinin fazla olduğunu tespit ettik . Buzağı Kayıplarının düşürülmesi projesi hayata geçirildiği bu kapsamda özellikle sahada çalışan 160 civarında veteriner hekime Ankara ‘daki iletmeleri tabiri caizse zimmetledik. Hayvan sağlığı, aşılama küpeleme gibi hizmetler ilgili veteriner hekim tarafından takip ediliyor. Projeye başladığımızda geçmiş yıllara oranla projenin ilk yılında hayvan varlığında doğum oranlarında önemli bir artış olduğunu gözlemledik. Veteriner hekim geliyor işletme sahibi ile birlikte hayvanların nasıl beslendiği, hangi koşullarda barındığı et verimleri, süt verimler, aşıları ve kayıt altına alınmaları ve en önemlisi buzağıların sağlık durumlarına ilişkin yakın bir takip altında işletmeler. İlk başladığımız dönemde buzağı doğum oranları 2018 ’de 83 bin, 2019’da 93 bin, geçen yılı 113 bin rakamıyla tamamladık bu sene 130 bin civarında buzağı bekliyoruz. Her yıl ortalama 10 bin buzağı artışı varken projenin hayata geçmesiyle beraber projenin ilk yılında bu artış 20 bine ulaştı. Geçmiş yıllara nazaran önemli bir artış meydana geldi. Bu proje ülkemiz için önemli bir sorun olan buzağı kayıplarının azaltılması halinde et ihtiyacımızın giderilmesi açısından önemli katkı sağlayacaktır. Hem hayvanların verimliliği noktasında hem hayvanların sayısal olarak artırılması noktasında yürütülen bir proje" dedi.

"Proje ile sağlıklı istatistikler tutuluyor"

Projenin bir parçası olarak bazı illerde suni tohumlama yapıldığını kaydeden Korkmaz, "Tarım ve Orman Bakanlığı veteriner hekimleri her alanda sahadalar ve bu projeyi takip ediyorlar. Bu işletetme gelen veteriner hekim işletme sahibine yönelik eğitimler de veriyor. Proje kapsamında 17 ilçemizde hayvan varlığının yoğun olduğu ilçelerimizde uygulanıyor. Her ilçemize mobil ulrtrason cihazı verildi. Veterinerlerimizin yürütütüğü koruyucu hekimlik projesi . Hayvan varlığında önemli artışı gözlemliyoruz. Doğan buzağılar da hemen kayıt altına alınıyor. Sağlıklı bir istatistik tutuluyor projemizle. Ülkemizde sağlıklı bir hayvancılık politikası oluşumuna önemli bir katkı sağlıyor. Vatandaşlarımız, il ilçe müdürlüklerimizle irtibata geçebilir ücretsiz bu hizmetten yararlanabilir”diye konuştu