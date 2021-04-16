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  4. Ulu Cami'ye balyozla saldırdı! İfadesi 'pes' dedirtti

Ulu Cami'ye balyozla saldırdı! İfadesi 'pes' dedirtti

16.04.2021 08:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'da kısıtlama saatinde eline balyoz alan Tamer Ö., 622 yıllık Ulu Camii'nin pencere korkuluklarının 'Haç' işaretine benzediği iddiasıyla camiye saldırdı.

Ulu Cami'ye balyozla saldırdı! İfadesi 'pes' dedirtti

Olay, merkez Osmangazi ilçesi tarihi Ulu Cami'nde gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Tamer Ö.(39), eline aldığı balyoz ile 622 yıllık Ulu Cami'nin kuzey tarafındaki pencerelerine saldırdı. Durumu fark eden güvenlik görevlileri olaya müdahale ederek polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheli Tamer Ö.'yü gözaltına aldı.

'PENCERENİN KORKULUKLARI HAÇ İŞARETİNE BENZİYOR'

İfadesi alınmak üzere karakola götürülen Tamer Ö., kendisini görüntüleyen basın mensuplarına, "Siz Ayasofya'yı açarlarsa bende burayı cami olsun diye kırmak istedim. Pencerenin korkulukları haç işaretine benziyor. Camide haç işareti olamaz. Emir geldi, bende yaptım" dedi.

Tamer Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: İHA

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