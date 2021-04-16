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  4. Ulu Cami’ye balyozla saldırmıştı! 'Hazreti Yakup’un oğluyum, emir geldiği için yaptım'

Ulu Cami’ye balyozla saldırmıştı! 'Hazreti Yakup’un oğluyum, emir geldiği için yaptım'

16.04.2021 23:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa’da kısıtlama saatinde eline balyoz alıp "haç" işaretine benzediği gerekçesiyle 622 yıllık Ulu Cami’nin pencere demirlerini kırmaya çalışırken gözaltına alınan şahıs akıl sağlığının yerinde olmaması sebebiyle Bursa Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Servisi’ne yatırıldı. Şahsın polise verdiği ifadesinde "Hazreti Yakup’un oğluyum. Bana emir geldiği için bunu yaptım" dediği öğrenildi.

Bursa’da, tarihi Ulu Camii’ne balyozla saldırıda bulunduktan sonra gözaltına alınan Tamer Ö.’nün (41) emniyette verdiği ifadede, "Ben, Hz. Yakup’un oğluyum. Bana emir geldiği için bunu yaptım. Penceredeki demirler, haç işaretine benziyor. Bana onları yok etmem söylendi. Ben de evden aldığım balyozla kırmaya çalıştım. Bana gelen emirleri kedi ve köpeklere de anlatıyorum. Pişman değilim" dediği öğrenildi.

PSİKİYATRİ SERVİSİNE YATIRILDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Tamer Ö., çıkarıldığı mahkemece verilen kararla Bursa Şehir Hastanesi Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Servisi’ne yatırıldı.

(İHA)


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