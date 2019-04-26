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"Ulu Cami'nin Tanıklığında Mezalimin Başkenti Kars'ta" fotoğraf sergisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.04.2019 14:54 | Son Güncelleme

Ermeni mezalimini anlatan "Ulu Cami'nin Tanıklığında Mezalimin Başkenti Kars'ta" adlı fotoğraf sergisi açıldı - Kars Valisi Türker Öksüz: - "Hepimiz tarihteki bu olayları arşivlere, tarihsel gerçeklere bırakmamız lazım. Ülke olarak da bu konuda tavrımız net, arşivimiz herkese açıktır"

Kars'ta, "Ulu Cami'nin Tanıklığında Mezalimin Başkenti Kars'ta" adlı fotoğraf sergisi açıldı.

Ulu Cami Derneğince, o dönemde yapılan katliam fotoğraf ve belgeleri cami bahçesinde sergilendi.

Kars ve yöresinde Ermenilerin Türklere yaptığı katliamdan sonra ortaya çıkartılan toplu mezarların fotoğraflarının yer aldığı sergiye vatandaşlar ilgi gösterdi.

Kars Valisi Türker Öksüz ve beraberindekiler sergiyi gezerek, Ulu Cami Dernek Başkanı Yasin Aşkın Yıldırım'dan bilgi aldı.

Vali Öksüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, sergiyi gezerken duygulandığını ifade ederek, "Yıllar önce burada yaşayan vatandaşlarımız, halkımız arşivlerden belgelerden de gördüğümüz gibi katliama uğramış. Bu konuda çeşitli yorumlar var ama buradaki arşiv belgeleri gerçeği söylüyor." dedi.

Bu konuda araştırma yapanların arşivlere bakması gerektiğini ifade eden Öksüz, "Hepimiz tarihteki bu olayları arşivlere, tarihsel gerçeklere bırakmamız lazım. Ülke olarak da bu konuda tavrımız net, arşivimiz herkese açıktır. Tarihçiler, konunun uzmanları buraya gelerek 1914-1918 arasındaki olayları belgelerle ortaya koymalıdır." diye konuştu.

Öksüz, Kars ve çevresinde bir çok insanın Ermeni mezalimine maruz kaldığını anımsatarak, "Bizim kültürümüz, inancımız en ufak karıncayı incitmeyen bir anlayışı temsil etmektedir. Biz hep insanlara Allah'ın bir kulu olması sebebiyle hoşgörü ve iyi niyetle bakan toplumuz. Buradaki insanların mezalime maruz kaldığını görmek beni son derece üzdü. Bu tarihsel gerçekliği hepimiz gündemde tutmalıyız. Bu konuda yorum yapanlar buradaki arşiv belgelerini incelemeliler." şeklinde konuştu.

Dernek Başkanı Yıldırım ise Ulu Cami önünde arşivleri vatandaşlara açtıklarını ifade ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Gerçek belgeleri sunduk, davetimizi büyükelçilere yaptık, maalesef gelmediler. Biz her zaman söylüyoruz arşivlerimiz açık, buyurun gelin. Bu konuyu tarihçilere bırakalım, tarihçiler karar versin ama maalesef bugün bunu yaşıyoruz, yine burada yoklar. Ulu Cami'de yaşanan katliam, Kars ve çevresinde yaşanan katliamlara ilişkin belgeleri burada sergiledik, ispat ettik."

Etkinlik çerçevesinde Ulu Cami'de de şehitler için mevlit okutuldu.

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