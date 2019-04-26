"Ulu Cami'nin Tanıklığında Mezalimin Başkenti Kars'ta" fotoğraf sergisi

Kars'ta, "Ulu Cami'nin Tanıklığında Mezalimin Başkenti Kars'ta" adlı fotoğraf sergisi açıldı.

Ulu Cami Derneğince, o dönemde yapılan katliam fotoğraf ve belgeleri cami bahçesinde sergilendi.

Kars ve yöresinde Ermenilerin Türklere yaptığı katliamdan sonra ortaya çıkartılan toplu mezarların fotoğraflarının yer aldığı sergiye vatandaşlar ilgi gösterdi.

Kars Valisi Türker Öksüz ve beraberindekiler sergiyi gezerek, Ulu Cami Dernek Başkanı Yasin Aşkın Yıldırım'dan bilgi aldı.

Vali Öksüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, sergiyi gezerken duygulandığını ifade ederek, "Yıllar önce burada yaşayan vatandaşlarımız, halkımız arşivlerden belgelerden de gördüğümüz gibi katliama uğramış. Bu konuda çeşitli yorumlar var ama buradaki arşiv belgeleri gerçeği söylüyor." dedi.

Bu konuda araştırma yapanların arşivlere bakması gerektiğini ifade eden Öksüz, "Hepimiz tarihteki bu olayları arşivlere, tarihsel gerçeklere bırakmamız lazım. Ülke olarak da bu konuda tavrımız net, arşivimiz herkese açıktır. Tarihçiler, konunun uzmanları buraya gelerek 1914-1918 arasındaki olayları belgelerle ortaya koymalıdır." diye konuştu.