Ulu öder Atatürk, Bursa'da anıldı

Muammer İRTEM- İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)- BURSA'da 10 Kasım Atatürk’ü anma töreni kapsamında Atatürk Anıtı önünde saat 09.05'i gösterdiğinde 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, ardından İstiklal Marşı okundu.

Bursa'da Atatürk Caddesi'ndeki Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilen 10 Kasım Atatürk’ü anma töreninde, Bursa Valisi Yakup Canbolat ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş anıta çelenk bıraktı. Törene, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Saraç, bazı milletvekilleri ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

FOTOĞRAFLI

