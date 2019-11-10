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Ulu önder Atatürk ölümünün 81. yıl dönümünde Paris’te anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.11.2019 14:19 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu, ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81.

Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu, ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81. yılında düzenlenen törenle Paris’te anıldı.
Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81. yılında Türkiye’nin Paris Büyükelçisi Dr. İsmail Hakkı Musa’nın ev sahipliğinde Türkiye’nin Paris Başkonsolosluğu’nda düzenlenen törende anıldı. Sunumunu Türk Kültür öğretmenlerinin yaptığı program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.
Konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet edilen Askeri Ataşe Albay Sefa Koruk yaptığı konuşmada, “Türk ulusunu bağımsızlığa kavuşturan, onu medeniyetinin ayrılmaz bir parçası olarak gören ve çağdaş uygarlık düzeyine çıkaran adı ve eserleri sonsuza kadar yaşayacak olan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete intikalinin 81’inci yıl dönümünde saygıyla anıyoruz” dedi.
Türkiye’nin Paris Büyükelçisi Dr. İsmail Hakkı Musa ise her sene aynı şevk ve heyecanla Atatürk’ü andıklarını kaydederek, “Dünyada hiçbir lider yoktur ki ölümünden 81 yıl sonra dahi böylesine sevgiyle, saygıyla, muhabbetle anılsın” dedi.
Yabancı yazar ve devlet adamlarının Atatürk hakkındaki açıklamalarından örnekler veren Büyükelçi Musa, “Türkiye Cumhuriyetini bize bırakan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü bir kere daha saygıyla ve minnetle anıyoruz” sözleriyle konuşmasını sonlandırdı.
Anma törenine Paris’teki Türk sivil toplum örgütü temsilcileri ile bazı vatandaşlar katıldı.

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