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Ulu önder Atatürk, vefatının 81’inci yıl dönümünde Los Angeles’ta anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2019 10:11 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81’inci yıl dönümünde Türkiye Cumhuriyeti Los Angeles Başkonsolosluğunda düzenlenen törenle anıldı.Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 81’inci yıl dönümünde Türkiye Cumhuriyeti Los Angeles Başkonsolosluğunda düzenlenen törenle anıldı.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 81’inci yıl dönümünde Türkiye Cumhuriyeti Los Angeles Başkonsolosluğunda düzenlenen törenle anıldı.
Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 81’inci yıl dönümünde Türkiye Cumhuriyeti Los Angeles Başkonsolosluğunda düzenlenen törenle anıldı. Saat 9.05’te bir dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende Türkiye Cumhuriyeti Los Angeles Başkonsolosu Can Oğuz konuşma yaptı. Oğuz, “Sadece 20’ncı yüzyılın değil tarihin bugüne kadar gördüğü en büyük liderlerden olan Atatürk hakkında yazılmayan kitap, yayımlanmayan araştırma kalmadı. ABD’de yaşayan çocuklarımız Atamızın yapmak istediklerini, hayatını ve görüşlerini toplumumuzun gayretleri ve kendi çabaları ile öğreniyorlar, öğrenecekler ve öğrenmek zorundalar” dedi. ABD’de bulunan Türk derneklerinin bu konudaki çabalarını takdir ettiğini ve onlara teşekkür ettiğini belirten Oğuz, “Atatürk’ün tarihi, Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun tarihidir. Atatürk, kısa sayılabilecek ömrünü en büyük eseri olarak gördüğü cumhuriyete adamıştır” dedi.
Güney California Türk Amerikan Derneği ATASC’nin başkanı Nilay Nylund ise "Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete intikalinin 81’inci yılında her yıl olduğu gibi bu yıl da sonsuz saygı ve minnetle anıyoruz” diyerek, çocuklara sadece 10 Kasım’ı değil Atatürk’ün ilkelerini ve zorluklarla mücadele ruhunu anlatmanın öneminden bahsetti.
Amacı, özellikle ABD vatandaşlarına Atatürk’ü anlatmak olan ATASC’nin alt derneği olan ve Los Angeles’ta bulunan ATAMLA derneğinin başkanı Vega Sankur da yaptığı konuşmada Atatürk’ün başarı ve emeklerini kısaca anlatmanın mümkün olmadığını dile getirdi.
Konuşmaların ardından Orange County ve Los Angeles bölgelerinde bulunan Türk okullarının öğrencileri tarafından hazırlanan gösterilerde şiir ve şarkılar okundu. Çocukların gösterilerinin ardından Los Angeles Atatürk Kültür Merkezi korosu, misafirlere Atatürk’ün sevdiği şarkılardan oluşan bir dinleti gerçekleştirdi.
Programın ardından konuklara yiyecek ikramı esnasında helva da dağıtıldı.

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