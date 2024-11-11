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Ulu Önder'e vefat yıl dönümünde büyük saygısızlık: İzmir'de Atatürk büstlerine peş peşe çirkin saldırılar!

11.11.2024 12:14
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86 yıl önce kaybettiğimiz Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk dün vefat yıl dönümünde saygıyla anılırken peş peşe çirkin saldırılar gerçekleşti. Aynı ilçede iki farklı mahalledeki Atatürk büstlerinden birine dışkı sürüldü, diğerine çuval geçirildi. İki saldırı da İzmir'de gerçekleşti.

Ulu Önder'e vefat yıl dönümünde büyük saygısızlık: İzmir'de Atatürk büstlerine peş peşe çirkin saldırılar!

Dün saat 9'u 5 geçe Türkiye'de hayat durdu, milyonlar Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusunu, Ata'sını saygıyla andı. Ancak bazı hazımsızlar Ulu Önder'i hedef alarak skandala imza attı.

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ATA'NIN BÜSTLERİNE SALDIRILDI

Sosyal medyada yayılan görüntülerde Atatürk büstlerine gerçekleştirilen saldırılar kameraya yansıdı. İki saldırının da Kiraz ilçesinde gerçekleştiği belirtildi.

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Umurcalı ve Yeniköy mahallelerinde bulunan büstlerden birine hayvan dışkısı sürüldüğü ifade edildi.

Atatürk'ün bir başka büstüne ise çuval geçirildi.

CHP HAREKETE GEÇTİ

CHP Kiraz İlçe Başkanlığı olayı kınayarak suç duyurusunda bulundu.

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Saldırıyı "alçakça" olarak nitelendiren CHP İl Başkanı Şenol Aslanoğlu sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Kiraz ilçemizde Umurcalı ve Yeniköy’de bulunan Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün büstlerine, tam da vefatının 86. yılında yapılan alçakça saldırıları kınıyor, planlı bir şekilde yapıldığı açık olan bu saldırıları yapanları lanetliyorum.

Bu türden haince saldırlardan medet uman gafiller bilsin ki, bizler onun aziz hatırasını da cumhuriyeti de canımız pahasına korumaktan geri durmayız. Emniyet ve jandarma güçlerimizin bu hainleri bulacağına, adalet önünde gereken cezanın verileceğine inanıyorum. Bu olayın peşini bırakmayacak, bu alçakların ibretlik bir ceza alması için sonuna kadar takipçisi olacağız."Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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İzmir Mustafa Kemal Atatürk 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü
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