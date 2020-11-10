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Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü 1500 metre yüksekte andı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.11.2020 17:42 | Son Güncelleme

Mustafa Kemal Atatürk'ün 82. yılını dolayısıyla anma uçuşu gerçekleştiren Ozan Ceylan, duygulandırdı. Genç yamaç paraşütü pilotu Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Ölüdeniz üstünde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü böyle andı...

Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü 1500 metre yüksekte andı

Türkiye'nin farklı bölgelerinde, çeşitli gün ve zamanlarda uçuşlar gerçekleştiren Ceylan, bu defa Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 82'inci yılı dolayısıyla uçuş yaptı.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bulunan dünyaca ünlü Ölüdeniz üzerinde, Babadağ'dan havalanan Ceylan, 1500 metre yükseklikte, uçuş sırasında açıklamalarda bulundu.

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'SONSUZA DEK UNUTMAYACAĞIZ'

Ceylan, aksiyon kamerasıyla kaydettiği açıklamasında, 10 Kasım'ın Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümün 82. yıl dönümü olduğunu vurgulayarak, "Ulu Önder'imizi sevgi, saygı ve minnetle anıyorum. Fethiye ölüdeniz üzerinde yaptığım bu uçuşu Cumhuriyetimizin kurucusu Atamızı anmak amacıyla gerçekleştiriyorum. Atamızı sonsuza dek unutmayacağız." ifadelerini kullandı.

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Gökyüzünde Türk bayrakları da açan Ceylan, yaklaşık 15 dakika süren uçuşu aksiyon kamerası ile de kaydetti.

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AA

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