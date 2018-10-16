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Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakarete yine tutuklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 10:26 | Son Güncelleme

Osmaniye'de sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakaret içerikli paylaşım yapan F.Ş. mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'e hakarete yine tutuklama

Osmaniye il merkezinde ikamet eden F.Ş., sosyal medya hesabı Facebook üzerinden, Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Anafartalar komutanı Gazi Mareşal Mustafa Kemal hakkında hakaret içeren paylaşımlarda bulundu.

Paylaşımlara tepki gösterilirken, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri de soruşturma başlatarak, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kısa sürede adresi belirlenen F.Ş. gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Şüpheli şahıs, emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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