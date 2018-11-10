Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve özlemle anıyoruz

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk sevgi, saygı ve büyük özlemle anılıyor. Atatürk, tüm yurtta törenlerle anılacak.
İlk olarak Anıtkabir’de resmi tören düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet heyeti, Anıtkabir’e çıkacak, saat 9’u 5 geçe Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakacak. Erdoğan ayrıca Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda bir anma töreni düzenleyecek. Ardından Anıtkabir halka açılacak.
Yenimahalle Belediyesi, Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde anma etkinliği düzenleyecek. Atatürk Anma Oratoryosu saat 18.00’da sahne alacak, tiyatro ve dans gösterileri yapılıp şiirler okunacak. CHP Ankara İl Başkanlığı da saat 09.05’te Ulus’taki Atatürk anıtına çelenk koyacak. CHP Ankara teşkilatı bugün saat 18.30’da Güvenpark’tan Anıtkabir’in hemen yanındaki Anıtpark’a meşaleli yürüyüş gerçekleştirecek.
Mersin’den yola çıkan, 5 günde 500 kilometre yol yapıp Ankara’ya gelen, farklı meslek gruplarından oluşan, aralarında görme engellilerin de bulunduğu 13 bisikletçi de bugün Anıtkabir’de olacak.
Atatürk sadece 10 Kasım’da anılmadı. Anıtkabir’in dün de ziyaretçileri vardı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, 81 ilden gelen CHP Spor Kurulu üyeleri ile Anıtkabir’i ziyaret etti. Yenimahalle Belediyesi Şehit Mehmet Uygun Gençlik Merkezi’nde eğitim gören, yaşları 7 ile 14 arasında değişen 35 öğrenci de dün Anıtkabir’i ziyaret etti.
Spor dünyası 10 Kasım’da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ’ü özlemle anıyor. 3 yıl önce dönemin başkanı Ahmet Şan’ın, “Yaşa Mustafa Kemal Paşa” söylemini siyasi bulduğu Konyaspor, bugünkü A.Gücü maçına Atatürk imzalı forma ile çıkacak. Başkent ekibi de 10 Kasım için özel forma yaptırdı.
Devletin üst düzey bürokrasisinin 10 Kasım mesajları ise şöyle:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Gazi’nin mücadeleci ve kurucu vasıflarını gençlerimize ve çocuklarımıza iyi anlatmalı, onun “en büyük eserim” dediği Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatmak ve daha ileriye taşımak için üzerimize düşen sorumlulukları hep birlikte yerine getirmeliyiz.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Atatürk’ün kurucusu olduğu Cumhuriyet sayesindedir ki ülkenin gerçek sahipleri bir kişi, bir aile veya bir zümre değil, milletin kendisidir.
TBMM Başkanı Binali Yıldırım: O, Türk milletini tarihin nesnesi haline getirmek isteyen işgal kuvvetlerine teslim olmayı düşünmeyen büyük bir kahramandır.
MALTEPE: Büyük önder Mustafa Kemal Atatürk, 80. ölüm yıldönümünde Maltepe’de “Ata’ya Saygı Zinciri” ve 25 dalgıcın katılacağı “Ata’ya Saygı Dalışı” etkinliği ile anılacak. Sahilde, “Ata’ya Saygı Zinciri” oluşturulacak. Etkinliğe Maltepe Belediye Başkanı Ali Kılıç da katılacak.
KADIKÖY: Kadıköylüler de her yıl olduğu gibi bu yıl da 10 Kasım’da Atatürk için el ele verecek. Kadıköy Belediyesi’nin organizasyonuyla Fenerbahçe Orduevi ile Bostancı Sahili arasında yaklaşık 6.5 kilometrelik “9’u 5 Geçe Ata’ya Saygı Zinciri” oluşturulacak. 2013 yılından beri Kadıköy Belediyesi Gönüllüleri tarafından organize edilen saygı zincirine tekneler de sahil boyunca kıyıya yanaşarak destek verecek.
BEŞİKTAŞ: Beşiktaş Belediyesi, her yıl gerçekleştirdiği ‘Ata’ya Saygı’ yürüyüşü düzenleyecek. On binlerin katılacağı yürüyüş Barbaros Bulvarı Sabancı Lisesi önünden başlayacak Dolmabahçe Sarayı’nda son bulacak. Kortej bugün saat 07.30’da Barbaros Bulvarı Sabancı Lisesi önünden başlayarak Dolmabahçe’de son bulacak. 10 Kasım anma töreninin ardından, Beşiktaş Belediyesi saat 14.00’te Atatürk’ün ölümünün 80. yıldönümüne özel Zübeyde Ana Kültür Merkezi’ni açılışını gerçekleştirecek.
ATAŞEHİR: Ataşehir Belediyesi ve Bisikletliler Derneği’nin “Atamızın Yolundayız” etkinliği kapsamında onlarca bisikletli Anıtkabir’e gitmek için Ataşehir Belediyesi’nin önünden geçen günlerde yola çıktı. Bisikletliler, dört gün süren yolculuğun ardından bugün saat 15.00’te 81 ilden gelen diğer bisikletliler ile birlikte Aslanlı Yol’dan geçerek Ata'nın huzuruna çıkacak.
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk , sonsuzluğa uğurlanışının 80. yıl dönümünde, İzmir’de çok sayıda etkinlikle anılacak.
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 11. kez düzenlenecek “Ata’ya Saygı Yürüyüşü” saat 14.00'da Alsancak Limanı önünden başlayacak. Cumhuriyet Alanı’na kadar sürecek yürüyüşte, 350 metre uzunluğunda dev Atatürk posteri de açılacak.
İzmir Valiliği tarafından düzenlenen program da, saat 08.45’te Cumhuriyet Alanı’ndaki Atatürk anıtına çelenklerin konulmasıyla başlayacak. Saat 10.00’da Ege Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi Yunus Emre Salonu’ndaki anma etkinliğinde, “Sarı Zeybek” adlı görsel anlatım, “Son Sefer” adlı belgesel gösterimi yer alacak.
Karşıyaka Belediyesi’nin Evrensel Değerler Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampusu’nu bir yıl içinde ziyaret eden yaklaşık 4 bin çocuk, 500 metrelik kağıt rulo üzerine Atatürk’le ilgili düşüncelerini yazdı. Bu uzun ve anlamlı mektup, Karşıyakalı çocuklar tarafından Anıtkabir Müzesi’ne teslim edildi.
Foça’da da eski Öğretmenler Evi Lokali’nde kaymakamlık ve belediye öncülüğünde “İçimizden Biri Atatürk” adlı fotoğraf sergisi açıldı.
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