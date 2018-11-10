Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı ve özlemle anıyoruz

Mersin’den yola çıkan, 5 günde 500 kilometre yol yapıp Ankara’ya gelen, farklı meslek gruplarından oluşan, aralarında görme engellilerin de bulunduğu 13 bisikletçi de bugün Anıtkabir’de olacak.

Yenimahalle Belediyesi, Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde anma etkinliği düzenleyecek. Atatürk Anma Oratoryosu saat 18.00’da sahne alacak, tiyatro ve dans gösterileri yapılıp şiirler okunacak. CHP Ankara İl Başkanlığı da saat 09.05’te Ulus’taki Atatürk anıtına çelenk koyacak. CHP Ankara teşkilatı bugün saat 18.30’da Güvenpark’tan Anıtkabir’in hemen yanındaki Anıtpark’a meşaleli yürüyüş gerçekleştirecek.

İlk olarak Anıtkabir’de resmi tören düzenlenecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet heyeti, Anıtkabir’e çıkacak, saat 9’u 5 geçe Atatürk’ün mozolesine çelenk bırakacak. Erdoğan ayrıca Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda bir anma töreni düzenleyecek. Ardından Anıtkabir halka açılacak.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk sevgi, saygı ve büyük özlemle anılıyor. Atatürk, tüm yurtta törenlerle anılacak.

ZİYARETLER DÜN BAŞLADI

Atatürk sadece 10 Kasım’da anılmadı. Anıtkabir’in dün de ziyaretçileri vardı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya, 81 ilden gelen CHP Spor Kurulu üyeleri ile Anıtkabir’i ziyaret etti. Yenimahalle Belediyesi Şehit Mehmet Uygun Gençlik Merkezi’nde eğitim gören, yaşları 7 ile 14 arasında değişen 35 öğrenci de dün Anıtkabir’i ziyaret etti.

LİGDE ATATÜRK İMZASI

Spor dünyası 10 Kasım’da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ’ü özlemle anıyor. 3 yıl önce dönemin başkanı Ahmet Şan’ın, “Yaşa Mustafa Kemal Paşa” söylemini siyasi bulduğu Konyaspor, bugünkü A.Gücü maçına Atatürk imzalı forma ile çıkacak. Başkent ekibi de 10 Kasım için özel forma yaptırdı.

Devletin üst düzey bürokrasisinin 10 Kasım mesajları ise şöyle:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: Gazi’nin mücadeleci ve kurucu vasıflarını gençlerimize ve çocuklarımıza iyi anlatmalı, onun “en büyük eserim” dediği Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatmak ve daha ileriye taşımak için üzerimize düşen sorumlulukları hep birlikte yerine getirmeliyiz.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: Atatürk’ün kurucusu olduğu Cumhuriyet sayesindedir ki ülkenin gerçek sahipleri bir kişi, bir aile veya bir zümre değil, milletin kendisidir.