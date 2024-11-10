Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk anısına 9 yıl aranın ardından bir ilk! Kabine bu kez Çankaya'da toplanacak

Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün Çankaya Köşkü’nde toplanıyor. Dokuz sene aradan sonra Cumhurbaşkanlığı Köşkü’nde yapılacak kabine toplantısının ana gündemi dış politikadaki gelişmeler olacak.

ZİYARETLER, ABD SEÇİMİ...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın hafta içi yaptığı Kırgızistan ve Macaristan ziyareti masaya yatırılacak. Önümüzdeki hafta içi yapılması planlanan Suudi Arabistan ve Azerbaycan ziyaretleri de ele alınacak. Toplantıda ABD’de gerçekleştirilen ve Donald Trump’ın kazanmasıyla sonuçlanan ABD seçimleri geniş yer bulacak. ABD seçimlerinin Türkiye’ye yansımaları ve muhtemel politika değişiklikleri istişare edilecek.

ERDOĞAN'IN PROGRAMI

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü ve Atatürk Haftası nedeniyle bugün Türkiye genelinde etkinlikler ve anma programları düzenlenecek. 10 Kasım'da Anıtkabir ziyaretinin ardından ⁠Çankaya Köşkü'nde Atatürk Müzesi açılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete irtihalinin 86. yıldönümü dolayısıyla Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nun yeni binasında düzenlenecek anma töreni programına katılacak.

YENİ KABİNE'Yİ ÇANKAYA'DA AÇIKLAMIŞTI

Öte yandan Erdoğan başkanlığındaki kabine, başbakanlık makamının kapatılmasından bu yana ilk defa Çankaya Köşkü’nde toplanmış olacak. Erdoğan en son 5 Haziran 2023’te yeni kabine üyelerini Çankaya Köşkü’nde düzenlediği basın toplantısında açıklamıştı.