Uluabat Gölü daha temiz olacak

Türkiye'de Uluslararası Sulak Alanların Korunması Sözleşmesi (RAMSAR) kapsamındaki 14 gölden biri olan ve 2001 yılından itibaren Uluslararası Yaşayan Göller Ağı'na dahil olan Uluabat Gölü'nü kirlilikten arındıracak Akçalar Atıksu Arıtma Tesisi hizmete girdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kuş varlığı açısından Avrupa ve Ortadoğu'nun en önemli sulak alanlarından biri olan RAMSAR kapsamındaki Uluabat Gölü'ne yeniden hayat verecek Akçalar Atıksu Arıtma Tesisi tamamlandı.

Ulubat Gölü'nü evsel ve sanayi atıklarından arındıracak tesis, törenle açıldı.

Anadolu'ya kuzey batıdan giren kuş göç yolu üzerinde olan, Balıkesir'deki kuş cennetine yakınlığı ve barındırdığı kuş zenginliği ile sadece Türkiye'nin değil, Avrupa ve Ortadoğu'nun en önemli sulak alanlarından biri olan Uluabat Gölü çevresindeki yerleşim birimlerinin atıkları artık arıtmaya tabi tutulacak.

Gölyazı, Çatalağıl, Karacaoba, Başköy, Akçalar ve Fadıllı yerleşimlerinde yer alan 25 bin nüfusa hizmet verecek tesiste ilk olarak fiziksel, sonrasında ileri biyolojik ve ultraviyole dezenfeksiyon arıtma ile Avrupa Birliği standartlarında çıkış suyu kalitesi sağlanacak.