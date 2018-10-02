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Uluabat Gölü daha temiz olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.10.2018 17:17 | Son Güncelleme

Kuş varlığı açısından Avrupa ve Ortadoğu'nun en önemli sulak alanlarından biri olan Ulubat Gölü'nü evsel ve sanayi atıklarından arındıracak tesis törenle açıldı - Tesis, kamulaştırma çalışmalarıyla beraber 35 milyon liraya mal oldu

Türkiye'de Uluslararası Sulak Alanların Korunması Sözleşmesi (RAMSAR) kapsamındaki 14 gölden biri olan ve 2001 yılından itibaren Uluslararası Yaşayan Göller Ağı'na dahil olan Uluabat Gölü'nü kirlilikten arındıracak Akçalar Atıksu Arıtma Tesisi hizmete girdi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kuş varlığı açısından Avrupa ve Ortadoğu'nun en önemli sulak alanlarından biri olan RAMSAR kapsamındaki Uluabat Gölü'ne yeniden hayat verecek Akçalar Atıksu Arıtma Tesisi tamamlandı.

Ulubat Gölü'nü evsel ve sanayi atıklarından arındıracak tesis, törenle açıldı.

Anadolu'ya kuzey batıdan giren kuş göç yolu üzerinde olan, Balıkesir'deki kuş cennetine yakınlığı ve barındırdığı kuş zenginliği ile sadece Türkiye'nin değil, Avrupa ve Ortadoğu'nun en önemli sulak alanlarından biri olan Uluabat Gölü çevresindeki yerleşim birimlerinin atıkları artık arıtmaya tabi tutulacak.

Gölyazı, Çatalağıl, Karacaoba, Başköy, Akçalar ve Fadıllı yerleşimlerinde yer alan 25 bin nüfusa hizmet verecek tesiste ilk olarak fiziksel, sonrasında ileri biyolojik ve ultraviyole dezenfeksiyon arıtma ile Avrupa Birliği standartlarında çıkış suyu kalitesi sağlanacak.

Devreye alınan tesis ile dünyada nesli tehlike altında olan küçük karabatak, tepeli pelikan, bıyıklı sumru, pasbaş patka, alaca balıkçıl ve kaşıkçı gibi kuş türlerine ev sahipliği yapan ve bu kuşlar için önemli bir üreme alanı olan Uluabat Gölü'nde hem kuş hem de balık türlerinin sürdürülebilirliği sağlanacak.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, törende, Bursa'nın daha da gelişip büyüyeceğini, daha fazla turist ağırlayıp yüksek teknolojili üretimle cari açığın kapanmasında önemli bir rol üstleneceğini ifade etti.

Bursa'nın tarih, kültür, termal ve turizm şehri olduğunu vurgulayan Aktaş, şunları kaydetti:

"Her şeyden öte cennetten bir köşe tanımını hak edecek kadar doğallığıyla öne çıkan bir şehir. Bildiğiniz gibi Bursa'mız yeşil renkle ilişkilendirilerek anılıyor. Dolayısıyla 'Yeşil Bursa'nın hakikaten doğallığının korunarak gelecek nesillere aktarılması için ne gerekiyorsa yapmamız gerekir. Açılışını yaptığımız tesis bu amaçla inşa edildi. Altyapı yatırımları pek gözle görülmez ama 25 bin nüfusa hizmet verecek bu tesis, kamulaştırmalarıyla birlikte yaklaşık 35 milyon liraya mal oldu. Göl havzasına hayat verecek proje kapsamında Gölyazı'da 3, Akçalar'da 1 ve Fadıllı'da 1 terfi merkezi yapıldı."

Kurdele kesiminin ardından törene katılan AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman ve protokol üyeleriyle tesisi gezen Aktaş, BUSKİ Genel Müdürü Güngör Gülenç'ten sistemin çalışma şekliyle ilgili bilgi aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Bursa Uluabat Gölü

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