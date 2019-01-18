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Uluabat Gölü'nde su kuşu popülasyonu arttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2019 19:05 | Son Güncelleme

BTÜ Kuş Gözlem Topluluğu Başkanı Zeynep Uğurlu: - "Su kuşu popülasyonlarında artış kaydedildi. Özellikle dikkuyruk, büyük akbalıkçıl ve küçük karabatak türlerinde koloniler halinde popülasyon artışı görüldüğü bilgisini aldık"

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) Kuş Gözlem Topluluğu, Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü ile Uluabat Gölü çevresinde "kış ortası su kuşu sayımı" gerçekleştirdi.

BTÜ'den yapılan açıklamaya göre, Kuş Gözlem Topluluğuna üye öğrenciler, göl çevresindeki belirli noktalarda gözlem ve sayım gerçekleştirdi.

Su kuşlarından küçük batağan, bahri, karabatak, dikkuyruk, ak pelikan, kuğu, büyük akbalıkçıl, kaşık gaga, sakarmeke ve saz delicesi teleskop ve dürbünlerle izlendi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen BTÜ Kuş Gözlem Topluluğu Başkanı Zeynep Uğurlu, Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü ile "kış ortası su kuşu sayımı" faaliyetine katılmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Türkiye'nin sulak alanlar ve su kuşları açısından eşsiz bir konumda olduğunu aktaran Uğurlu, "Sulak alanlarımız önemli kuş popülasyonlarını barındırıyor. Kış ortası sayımları, su kuşu popülasyonlarındaki değişikliğin ve sulak alanlardaki değişimlerin uzun dönemde izlenebilmesi için kullanılan temel yöntemlerden biri." ifadesini kullandı.

Uğurlu, su kuşları açısından kış ortası sayımlarının yapılmasının büyük önem taşıdığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden aldığımız bilgiye göre, Ramsar Sözleşmesi ile uluslararası koruma statüsündeki Uluabat Gölü Sulak Alanı'nda yürütülen bilinçlendirme çalışmaları ve av koruma faaliyetleri neticesinde su kuşu popülasyonlarında artış kaydedildi. Özellikle dikkuyruk, büyük akbalıkçıl ve küçük karabatak türlerinde koloniler halinde popülasyon artışı görüldüğü bilgisini aldık. Kış ortası su kuşu sayımı çok eğitici ve faydalı oldu."

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Bursa Bursa Teknik Üniversitesi su kuşu

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