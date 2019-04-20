Ulubey kanyonunda motosiklet gösterisi

Uşak'ta bu yıl ilk kez düzenlenen Ulubey Kanyonu Ekstrem Festivali'nde, motosiklet gösterisi yapıldı.

Turizm Haftası dolayısıyla Uşak Valiliği tarafından düzenlenen festivale ülke genelinden 100'e yakın motokros yarışçısı katıldı.

Kanyon üzerindeki bir alanda hazırlanan parkurda gösteri yarışı yapan sporculara Avrupa süpermoto şampiyonu Asrın Rodi Pak da katıldı.

Vali Funda Kocabıyık, festivalin, kentin en önemli turizm destinasyonu olan Ulubey kanyonunu tanıtmak amacıyla düzenlendiğini belirterek, "Ulubey kanyonu 76 kilometre uzunluğuyla dünyanın en uzun ikinci kanyonu. Kanyon boyunca bulunan antik kentler de bölgenin sahip olduğu tarihi zenginlik ve gelişmişliği gözler önüne seriyor. Biz de bu festivalle kanyonların doğal ve tarihi güzeliklerini tanıtmak istiyoruz. Bu festival motor sporu tutkunlarımızın bir araya gelmesi ve gösterilerini sunması bakımından da büyük bir buluşmadır." dedi.

Bu arada festival kapsamında, akşam yapılacak olan Yusuf Güney konseri, Irak sınırında teröristlerle girilen çatışmada 4 askerin şehit olması nedeniyle iptal edildi.

