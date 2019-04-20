HABER

Ulubey kanyonunda motosiklet gösterisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2019 13:36 | Son Güncelleme

Ulubey kanyonunda motosiklet gösterisi

Uşak'ta bu yıl ilk kez düzenlenen Ulubey Kanyonu Ekstrem Festivali'nde, motosiklet gösterisi yapıldı.

Turizm Haftası dolayısıyla Uşak Valiliği tarafından düzenlenen festivale ülke genelinden 100'e yakın motokros yarışçısı katıldı.

Kanyon üzerindeki bir alanda hazırlanan parkurda gösteri yarışı yapan sporculara Avrupa süpermoto şampiyonu Asrın Rodi Pak da katıldı.

Vali Funda Kocabıyık, festivalin, kentin en önemli turizm destinasyonu olan Ulubey kanyonunu tanıtmak amacıyla düzenlendiğini belirterek, "Ulubey kanyonu 76 kilometre uzunluğuyla dünyanın en uzun ikinci kanyonu. Kanyon boyunca bulunan antik kentler de bölgenin sahip olduğu tarihi zenginlik ve gelişmişliği gözler önüne seriyor. Biz de bu festivalle kanyonların doğal ve tarihi güzeliklerini tanıtmak istiyoruz. Bu festival motor sporu tutkunlarımızın bir araya gelmesi ve gösterilerini sunması bakımından da büyük bir buluşmadır." dedi.

Bu arada festival kapsamında, akşam yapılacak olan Yusuf Güney konseri, Irak sınırında teröristlerle girilen çatışmada 4 askerin şehit olması nedeniyle iptal edildi.

Yok böyle seyahat fotoğrafı! Selfie yerine bakın ne yaptıYok böyle seyahat fotoğrafı! Selfie yerine bakın ne yaptı
Evi kundaklanan adam sokakta yaşıyorEvi kundaklanan adam sokakta yaşıyor
Mardin’de sağanak yağış nedeni ile yıkılan duvarların ardından tarih çıktıMardin’de sağanak yağış nedeni ile yıkılan duvarların ardından tarih çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
festival Motokros Motor spor Ulubey Kanyonları uşak Vali

En Çok Okunan Haberler

Bakan Akar'dan Yunanistan'a tepki

Bakan Akar'dan Yunanistan'a tepki

Irak sınırından kahreden haber: 4 asker şehit!

Irak sınırından kahreden haber: 4 asker şehit!

Yavuz'dan flaş açıklamalar! 'FETÖ bu işin içinde'

Yavuz'dan flaş açıklamalar! 'FETÖ bu işin içinde'

Show TV'den Gülperi için flaş karar!

Show TV'den Gülperi için flaş karar!

Seksenler dizisi devam mı edecek? Flaş açıklama

Seksenler dizisi devam mı edecek? Flaş açıklama

CHP'de istifa! Sosyal medyadan duyurdu

CHP'de istifa! Sosyal medyadan duyurdu

İlginizi Çekebilir

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

Huawei P30 veya P30 Pro telefonlar Huawei Watch GT ve 3 aylık ekran garantisi hediye!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kopyalama işlemine durdurma kararı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki kopyalama işlemine durdurma kararı

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Ramazan Bayramı tatili belli oldu

Ramazan Bayramı tatili belli oldu

Bursa'da can pazarı: 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi kurtarıldı

Bursa'da can pazarı: 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi kurtarıldı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ATM'lere sahte para yatırıp bankaları dolandırmışlar

ATM'lere sahte para yatırıp bankaları dolandırmışlar

FETÖ, ihanete böyle hazırlandı: İstanbul'daki darbeye hazırlık toplantıları!

İstanbul'daki darbeye hazırlık toplantıları!

Mersin'de işçi servisi devrildi: 6 yaralı

Mersin'de işçi servisi devrildi: 6 yaralı

Tarlada 40 metre çapında obruk oluştu

Tarlada 40 metre çapında obruk oluştu

Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 3.9 büyüklüğünde deprem

Adana merkezli 4 ilde, 600 polisle uyuşturucu operasyonu

Adana merkezli 4 ilde, 600 polisle uyuşturucu operasyonu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.