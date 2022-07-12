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Uluç Bayraktar baba olmak için sayıyor! Sanatçı dostları yalnız bırakmadı

12.07.2022 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz yıl yapımcı Alara Hamamcıoğlu ile nikah masasına oturan yönetmen Uluç Bayraktar, baba oluyor. Tatilde olan ünlü çifti yakın dostları, Aslıhan Gürbüz, Esra Ronabar, Barış Falay, Rıza Kocaoğlu, Selin Işık, Aydan Taş yalnız bırakmadı.

Uluç Bayraktar baba olmak için sayıyor! Sanatçı dostları yalnız bırakmadı

'Ezel', 'Karadayı', 'Çarpışma', 'İçerde' ve 'Babil' gibi dizilerin yönetmenliğini yapan Uluç Bayraktar ve yapımcı Alara Hamamcıoğlu'nun bebek beklediği ortaya çıktı.

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Yönetmen Cem Karcı, çiftin oyuncu arkadaşları; Aslıhan Gürbüz, Esra Ronabar, Barış Falay, Rıza Kocaoğlu, Selin Işık, Aydan Taş'ın Çeşme tatilinden fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı.
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Fotoğraflarda Hamamcıoğlu'nun karnının iyice belirginleştiği görüldü. İlk çocuklarını bekleyen Uluç Bayraktar ve Alara Hamamcıoğlu, geçtiğimiz yıl haziran ayında nikah masasına oturmuştu.

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Anahtar Kelimeler:
uluç bayraktar
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