Ulucami’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sevgi seli

Bursa mitingi öncesi cuma namazını tarihi Ulucami’de kılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sevgi seliyle karşılandı.

Mahallî seçimler öncesi miting için Bursa’ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Ulucami’de kıldı. Sevgi seliyle karşılaşan Erdoğan, namaz sonrası yaklaşık 1 saat vatandaşlarla tokalaşıp sıkıntılarını dinledi. Namaz sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan son duayı "El-fatiha” diyerek noktaladı.

Bu arada Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmenin mutluluğunu yaşayan cami cemaatinden 71 yaşındaki Mehmet Uğur ise “Göründüğü gibi olan, gücünü milletten alan Başkomutan Recep Tayyip Erdoğan! Birbirinizi kırın, hepiniz AK Parti’ye gelin de huzur bulun” diye konuştu.

Polis geniş güvenlik tedbirleri alırken, Erdoğan’a Bursa milletvekilleri Hakan Çavuşoğlu, Efkan Ala, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Emniyet Müdürü Osman Ak da eşlik etti. Cami çıkışında bahçede bekleyen yüzlerce kişi, “Reis” diye seslenerek Erdoğan’ın peşinden gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Heykel’den mitingin yapılacağı Gökdere meydanına kadar 2 kilometrelik yol boyunca sokaklara dökülenlere hediyeler dağıttı.

