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Uludağ'a "hafta sonu" akını! Kayak pistlerinde yoğunluk yaşandı

20.02.2022 14:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece, kar kalınlığının ise 131 santimetre olarak ölçüldüğü kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ'da hafta sonu yoğunluğu yaşandı. Güneşli havayı fırsat bilenler, Uludağ'a akın ederek pistlerde yoğunluk oluşturdu.

Uludağ'a "hafta sonu" akını! Kayak pistlerinde yoğunluk yaşandı

Kış turizminin gözde merkezlerinden olan Uludağ'da yoğunluk dikkatleri çekti. Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece, kar kalınlığının ise 131 santimetre olarak ölçüldüğü Uludağ, hafta sonunu ve güneşli havayı fırsat bilen günübirlikçilerin akınına uğradı. Kayakseverler, pistlerde de yoğunluk oluşturdu. Jandarma ekipleri ise Uludağ yolunda kurduğu kontrol noktalarında kış lastiği kontrolü yapıyor.

"İZMİRLİLER OLARAK KARA HASRETİZ"

İzmir'den Uludağ'a geldiğini söyleyen Hasan Karagül, "İzmir'den Uludağ'ın keyfini çıkarmak için geldim. İlk kez bir kayak merkezine geliyorum. Antrenman yaparak kayak yapmayı öğrenmeye çalışıyorum. Hava çok güzel. İzmirliler olarak kara hasretiz. Kar görünce yüzümden de anlaşılacağı gibi mutluyum" dedi.

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"İLK KEZ KAYAK YAPIYORUM"

Eskişehir'den geldiğini belirten Ali Rıza Beydemir, "Çocuklarım beni Uludağ'a getirdi. Çocuklarım 'Uludağ'ı bir de sen gör' dedi. Eğlenmek için geldik. 57 yaşındayım, ilk kez kayak yapıyorum. Uludağ, kalabalık" diye konuştu. (DHA)

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