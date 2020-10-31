HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Uludağ'a mevsimin ilk karı düştü

Uludağ'a mevsimin ilk karı düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2020 13:00 | Son Güncelleme

Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ'ın zirvesi dün geceki kar yağışı ile beyaza büründü. Oteller bölgesini yer yer beyaz örtü kaplarken, zirveye doğalgaz çekmek için çalışan işçiler kar topu oynadı.

Uludağ'a mevsimin ilk karı düştü

Uludağ'da hava sıcaklığı eksi 3 dereceye düşerken, yaşanan kar yağışı ile birlikte zirve beyaz gelinliğini giydi. Gün içinde hava sıcaklığının 3 dereceye yükseldiği Uludağ'da çalışanlar da kar sürpriziyle karşılaştı.

Zirvenin beyaz görüntüsü Bursa şehir merkezinden bazı noktalardan da gözlendi.

Uludağ'da Oteller Bölgesi'ne doğalgaz hizmeti için de altyapı çalışmalarının devam ettiği, 15 Aralık'ta açılması planlanan sezona kadar gaz akışının verileceği öğrenildi.

AW154158_08

Öte yandan hava sıcaklığı Bursa'da en düşük 8 en yüksek 15 derece olarak ölçülürken, soğuk hava dalgasının bir hafta etkili olacağı ifade edildi.

Bir haftadır Uludağ'da çalıştıklarını ifade eden işçiler, 'Sabah güne karla uyandık. Çok güzel manzara mevsinin ilk karı yağdı, bizde kar topu oynayarak keyfinin çıkartıyoruz' dedi.

Kaynak: İHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte son durum! Seferihisar havadan görüntülendi İşte son durum! Seferihisar havadan görüntülendi
Korkunç olay! Arkadaşını şaka yapmak isterken öldürdüKorkunç olay! Arkadaşını şaka yapmak isterken öldürdü
Magnum Porsche çekilişi yapılıyor!Magnum Porsche çekilişi yapılıyor!
En Çok Okunan Haberler
Resmen mucize: 17 saat sonra enkazdan çıkarıldı
Resmen mucize: 17 saat sonra enkazdan çıkarıldı
Star TV'den İbo Show kararı!
Star TV'den İbo Show kararı!
Enkaz altındaki çocuğun sözleri yürekleri dağladı: Ağabey sen gitme
Enkaz altındaki çocuğun sözleri yürekleri dağladı: Ağabey sen gitme
İzmir'deki depremden acı haberler geliyor
İzmir'deki depremden acı haberler geliyor
MasterChef'te kim elenecek? Yarışmacının babasından kafa karıştıran paylaşım
MasterChef'te kim elenecek? Yarışmacının babasından kafa karıştıran paylaşım
İzmir depremiyle ilgili skandal paylaşım sonrası flaş gelişme
İzmir depremiyle ilgili skandal paylaşım sonrası flaş gelişme
İlginizi Çekebilir
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
Lahanayı vücudunuza sarın ve 1 saat bekletin... Etkisine inanamayacaksınız! Tam bir şifa kaynağı
İzmir'deki deprem sonrası acı haberler geliyor
İzmir'deki deprem sonrası acı haberler geliyor
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
O ilimiz için alarm zilleri çalıyor: Tehlikeli boyuta ulaştık
O ilimiz için alarm zilleri çalıyor: Tehlikeli boyuta ulaştık
Otel odasında tacize uğrayan genç mühendis Sürekli kapıyı kontrol ediyorum
Otel odasında tacize uğrayan genç mühendis Sürekli kapıyı kontrol ediyorum
Dehşet! Polis memuru komşusuna kurşun yağdırdı
Dehşet! Polis memuru komşusuna kurşun yağdırdı
Diğer Haberler
İzmir'den acı kare! Deprem zamanı durdurdu
İzmir'den acı kare
Korkunç olay! Arkadaşını şaka yapmak isterken öldürdü
Korkunç olay! Arkadaşını şaka yapmak isterken öldürdü
Malatya'da koronavirüs önlemi! Otobüslere HES kodu zorunluluğu geliyor
Bir ilde koronavirüs önlemi! Otobüslere HES kodu zorunluluğu geliyor
Rızabey Apartmanı'nın yıkılmadan önceki halinin fotoğrafları ortaya çıktı
Rızabey Apartmanı'nın yıkılmadan önceki halinin fotoğrafları ortaya çıktı
Son dakika... Bakan Selçuk duyurdu! Depremin vurduğu İzmir'de eğitime 1 hafta ara verildi
İzmir'de eğitime 1 hafta ara verildi
Sığacık'ta deprem sonrası taşan deniz, bugün çekildi
Şaşırtan görüntü: Denizde yürüyebildi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.