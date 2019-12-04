Uludağ'da 3 gün önce kaybolan 2 dağcıyı arama çalışmaları yeniden başladı

Olay, üç gün önce Uludağ Oteller Bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 31 yaşındaki Mert Alpaslan ve 37 yaşındaki Efe Sarp isimli iki amatör dağcı, araçlarıyla Uludağ Oteller Bölgesine geldi. Burada kısa süre iki arkadaş gezindikten sonra araçlarını Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığı önüne bıraktı. Ailelerine WhatsAppt'an Uludağ’ın zirvesini gösteren fotoğraf yollayarak, "Biz Buraya Gidiyoruz" diyen iki amatör dağcı Oteller Bölgesine yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta bulunan zirveye doğru akşam saatlerinde yola çıktı. Havanın kararmasına ve yoğun kar yağışına aldırış etmeyen iki dağcı yola koyuldu. Gecenin ilerleyen saatlerinde sisin etkili olmasıyla beraber yönlerini kaybeden iki dağcı zirve yolunda kayboldu.

Saatin geç olması ve iki kayıp dağcıdan haber alamayan aileleri Jandarma ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine Jandarma Arama Kurtarma ve AFAD ekipleri kayıp iki dağcıyı bulmak için arama çalışması başlattı. Fakat olumsuz hava şartları nedeniyle ekipler gece çalışmalarına ara vererek sabahın ilk ışıklarında tekrardan takviye gelen, JÖH, AKUT, BAKUT, NAK, ANDA ve İHH ekipleriyle beraber çalışmaya başladı. İkinci günde hava şartlarının olumlu şekilde gitmesi üzerine ekipler çalışmalarını bu sabah saatlerine kadar aralıksız sürdürdü.