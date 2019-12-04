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Uludağ'da 3 gün önce kaybolan 2 dağcıyı arama çalışmaları yeniden başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 07:59 | Son Güncelleme

Uludağ'da 3 gündür kayıp olan dağcıları arama çalışmaları yağan yoğun kar ve fırtına nedeniyle gece saatlerinde durduruldu. Sabah saatlerinde hazırlanan ekipler yağan kara ve fırtınaya rağmen bölgeye çıkarak arama çalışmalarını tekrar başlattı.

Olay, üç gün önce Uludağ Oteller Bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 31 yaşındaki Mert Alpaslan ve 37 yaşındaki Efe Sarp isimli iki amatör dağcı, araçlarıyla Uludağ Oteller Bölgesine geldi. Burada kısa süre iki arkadaş gezindikten sonra araçlarını Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığı önüne bıraktı. Ailelerine WhatsAppt'an Uludağ’ın zirvesini gösteren fotoğraf yollayarak, "Biz Buraya Gidiyoruz" diyen iki amatör dağcı Oteller Bölgesine yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta bulunan zirveye doğru akşam saatlerinde yola çıktı. Havanın kararmasına ve yoğun kar yağışına aldırış etmeyen iki dağcı yola koyuldu. Gecenin ilerleyen saatlerinde sisin etkili olmasıyla beraber yönlerini kaybeden iki dağcı zirve yolunda kayboldu.

Saatin geç olması ve iki kayıp dağcıdan haber alamayan aileleri Jandarma ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine Jandarma Arama Kurtarma ve AFAD ekipleri kayıp iki dağcıyı bulmak için arama çalışması başlattı. Fakat olumsuz hava şartları nedeniyle ekipler gece çalışmalarına ara vererek sabahın ilk ışıklarında tekrardan takviye gelen, JÖH, AKUT, BAKUT, NAK, ANDA ve İHH ekipleriyle beraber çalışmaya başladı. İkinci günde hava şartlarının olumlu şekilde gitmesi üzerine ekipler çalışmalarını bu sabah saatlerine kadar aralıksız sürdürdü.

Ekiplerin yaptığı çalışmalar sırasında kayıp iki dağcıya ait olacağı düşünülen ayak izlerine rastlandı. Ayak izlerini takibe alan ekipler dağcıların Göller Bölgesine doğru ilerleyebileceğini ön görerek arama çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştırdı. Ancak dün gece itibarı ile aniden bastıran kar yağışı ve fırtına nedeniyle arama çalışmalarında zorluk çeken ekipler çalışmalarını sabaha kadar durdurdu. Ekipler aralıksız devam eden fırtına ve kar yağışına rağmen sabahın ilk ışıklarında ekipmanlarını yüklenerek arama kurtarma çalışmalarına tekrar başladı. Ayrıca çevrede bulunan bazı illerden de takviye arama kurtarma ekibi geldiği öğrenildi. Öte yandan Uludağ’da hava sıcaklığı en düşük eksi 13 en yüksek eksi 7 derece olarak ölçülürken, kar kalınlığının ise 20 santimetreye ulaştığı öğrenildi.

(İHA)

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Uludağ kayıp dağcı mert alpaslan efe sarp

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