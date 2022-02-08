Uludağ'da Aleyna Tilki rüzgarı esti! Üniversitelileri coşturdu

Uludağ'da gerçekleşen Türkiye'nin en büyük kış ve gençlik festivali olan Winterfest için yapılan anketlerde öğrencilerin sahnede görmeyi en çok istediği isim Aleyna Tilki olmuştu.

ÜNİVERSİTELİ HAYRANLARIYLA BULUŞTU

Festivalde dün gece sahne alan Aleyna Tilki hayranlarına gecenin geç saatlerine kadar eğlence dolu anlar yaşattı.



25'inci kez düzenlenen Winterfest bu yılda Uludağ’da binlerce üniversiteli gencin katılımıyla gerçekleşti.

Öte yandan Aleyna Tilki Hayranlarına, ''Bu gece çok eğleneceğiz. Ne kadar özledim bende eğlenmeyi gerçekten ya. Yeni yeni başladık sahnelere tadını çıkartalım bu gecenin. Arabesk var, pop var, rap var, yabancılar var o yüzden istek şarkı almıyorum.'' dedi.



