HABER

Uludağ'da buz gibi havada açık havuz keyfi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2018 11:24 | Son Güncelleme

Kar kalınlığının yer yer 1 metreye yaklaştığı ve sıcaklığın sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü, bin 865 metre rakımlı "Oteller Bölgesi"nde, gün boyunca kayak ve snowboard yapan, kar motoruyla gezintiye çıkan tatilciler, pistlerin yanı başındaki sıcak havuzdan da yararlanıyor.

Kar kalınlığının yer yer 1 metreye yaklaştığı ve hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düştüğü Uludağ'da konaklayan tatilciler, kar altında havuza girmenin keyfini yaşıyor.

Uludağ'da buz gibi havada açık havuz keyfi

Tatil için kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'ı tercih edenler, açık havada kar altında havuza girmenin keyfini yaşıyor.
Bir otele ait 37 derece sıcaklıktaki suyla doldurulan havuza ilgi gösteren tatilciler, soğuk hava ve kar altında farklı bir deneyim yaşıyor.

İLGİ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

İLGİ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR
Otel Müdürü Murat Pınarcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, gün içerisinde kayak ve snowboard yapan, kar motoruyla gezintiye çıkan tatilcilerin genellikle akşam saatlerinde havuzu doldurduğunu söyledi.
Uludağ'da benzer başka havuz olmadığını belirten Pınarcı, "Havuz 135 santimetre derinliğinde. 2012 yılı itibarıyla hizmete girdi. Havuzu 37 ila 39 derece sıcaklığı arasında sabit tutuyoruz.
Misafirlerimiz kar yağışı altında havuza girebiliyorlar. Hava soğuk olduğu için uzun süre kalmak mümkün değil. Misafirlerimiz için değişik bir atmosfer oluyor." dedi.
Pınarcı, havuzu yurt dışındaki otellerden esinlenerek yaptıklarını ifade ederek, havuza ilginin her geçen gün arttığını söyledi.
Havuzun birçok ülke vatandaşı tarafından tercih edildiğini belirten Pınarcı, konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Havuzun örneklerini daha önceden yurt dışında görmüştük, biz de uygulamak istedik. Gayet başarılı oldu. Uludağ'da başka bir örneği yok. İnsanlara değişik geliyor. Eksi 5-10 derecelerde havuza girmek farklı bir olay. Misafirlerden olumlu dönüşler alıyoruz. Birçok ülke vatandaşı tercih ediyor. Eskiden biz Türkler, sıcağı seven bir millet olduğumuz için tercih ederdik fakat artık burası birçok insan tarafından kullanılıyor, tercih ediliyor. İlgi her geçen gün artıyor. Suudi Arabistan, Rusya, Azerbaycan, Belçika, Almanya ve Fransa'dan da misafirleri ağırlıyoruz. Havuz her yaştan insana hitap ediyor."
Tatil için İstanbul'dan gelen Ceyhun Zağlı, Uludağ'ı çok beğendiğini söyledi. Zağlı, "Daha önceden de Uludağ'a gelmiştik. Kayak pistleri açılmış durumda. Sabahları kayak, snowboard yapıyoruz. Akşama doğru havuza girerek zaman geçiriyoruz, tatil yapıyoruz. Havuzda kafadan yukarısı soğuk, alt taraf sıcak. Çok güzel oluyor. Gelmeyenlere imkanları varsa tavsiye ederim." diye konuştu.
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Uludağ Oteller Bölgesi sıcak havuz

En Çok Okunan Haberler

Müftünün sözleri olay yarattı! Tepki yağıyor: Katliam çağrısı

Müftünün sözleri olay yarattı! Tepki yağıyor: Katliam çağrısı

Görür görmez bayıldı! Tek kelimeyle vahşet!

Görür görmez bayıldı! Tek kelimeyle vahşet!

Bakirelik ve lezbiyenlik açıklaması olay oldu

Bakirelik ve lezbiyenlik açıklaması olay oldu

Milyonları ilgilendiriyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

Milyonları ilgilendiriyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

Dev bankanın Genel Müdürü'ne soruşturma!

Dev bankanın Genel Müdürü'ne soruşturma!

Flaş iddia: O isimle ilgili gizli dosyalar masasına gelince...

Flaş iddia: O isimle ilgili gizli dosyalar masasına gelince...

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

'Kendisini saraylarda yaşayan Ramses gibi ilah mı görüyor?'

'Kendisini saraylarda yaşayan Ramses gibi ilah mı görüyor?'

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Yeni yılda donacağız! İstanbul'a kar için tarih verildi

Yeni yılda donacağız! İstanbul'a kar için tarih verildi

Resmi açıklama geldi! Herkes merak ediyordu

Resmi açıklama geldi! Herkes merak ediyordu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'deki DEAŞ operasyonunda ele geçirildi! İşte teröristlerin yen taktiği...

Operasyonda ele geçirildi! Yeni taktikleri...

Son dakika! İstanbul'da metro seferleri 02.00'ye kadar uzatıldı

Son dakika! İstanbul'da metro seferleri 02.00'ye kadar uzatıldı

Günlük burç yorumları 31 Aralık Pazartesi (2019 yıllık burç yorumları)

Yılın son gününün burç yorumları

Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

Çok sayıda asker gözaltına alınıyor!

Milli Piyango yılbaşı çekilişi saat kaçta başlayacak? Milli Piyango sonuçları ne zaman belli olacak?

70 milyonluk büyük ikramiye için saat verildi

Son dakika: Cemal Kaşıkçı'nın parçalanan cesedi böyle taşınmış

Cemal Kaşıkçı'nın parçalanan cesedi böyle taşınmış

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.