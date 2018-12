Uludağ'da buz gibi havada açık havuz keyfi

İLGİ HER GEÇEN GÜN ARTIYOR

Pınarcı, havuzu yurt dışındaki otellerden esinlenerek yaptıklarını ifade ederek, havuza ilginin her geçen gün arttığını söyledi.

"Havuzun örneklerini daha önceden yurt dışında görmüştük, biz de uygulamak istedik. Gayet başarılı oldu. Uludağ'da başka bir örneği yok. İnsanlara değişik geliyor. Eksi 5-10 derecelerde havuza girmek farklı bir olay. Misafirlerden olumlu dönüşler alıyoruz. Birçok ülke vatandaşı tercih ediyor. Eskiden biz Türkler, sıcağı seven bir millet olduğumuz için tercih ederdik fakat artık burası birçok insan tarafından kullanılıyor, tercih ediliyor. İlgi her geçen gün artıyor. Suudi Arabistan, Rusya, Azerbaycan, Belçika, Almanya ve Fransa'dan da misafirleri ağırlıyoruz. Havuz her yaştan insana hitap ediyor."