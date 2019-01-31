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Uludağ'da eksi 15 derecede 'gençlik festivali' başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 08:56 | Son Güncelleme

Bursa Uludağ'da düzenlenen gençlik festivali Winterfest 2019 kapsamında eksi 15 derecede yapılan partiye binlerce kişi katıldı. Kayak öğretmenleri bin 800 metrelik yükseklikten meşaleler ile kayarak gösteri yaparken hava fişek gösterisi de büyük ilgi gördü.

Türkiye’nin en büyük gençlik festivali Winterfest 2019 eğlenceye start verdi.

Eksi 15 derecede 'gençlik festivali'

Kayak pistlerinde kurulan sahnede kar üzerinde eksi 15 derecede yapılan partiye binlerce kişi katıldı.
Sahnede bulunan ünlü DJ Kubilay Caner ve Emrah İş tatilcilere eğlenceli bir gece yaşattı.
Kayak öğretmenleri bir araya gelerek bin 800 metre uzunluğundaki pistten meşaleler ile kayarak muhteşem bir gösteri şovu düzenlerken seyirciler ise onuncu yıl marşı söyledi.
Yaklaşık 3 saat boyunca devam eden açılış partisi havai fişek gösterisinin ardından sona erdi.
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Anahtar Kelimeler:
Uludağ Winterfest 2019

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