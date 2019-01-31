Uludağ'da eksi 15 derecede 'gençlik festivali' başladı

Sahnede bulunan ünlü DJ Kubilay Caner ve Emrah İş tatilcilere eğlenceli bir gece yaşattı.

Kayak öğretmenleri bir araya gelerek bin 800 metre uzunluğundaki pistten meşaleler ile kayarak muhteşem bir gösteri şovu düzenlerken seyirciler ise onuncu yıl marşı söyledi.