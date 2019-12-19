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Uludağ'da hayatını kaybeden Mert ve Efe için TKP'den mesaj

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.12.2019 08:03 | Son Güncelleme

Türkiye Komünist Partisi, Uludağ'da kaybolduktan 17 gün sonra cansız bedenlerine ulaşılan Efe Sarp ve Mert Alpaslan için bir mesaj yayımladı.

Uludağ'da hayatını kaybeden Mert ve Efe için TKP'den mesaj

Türkiye Komünist Partisi'nden yapılan "Mert ve Efe'yi kaybettik.." başlıklı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"1 Aralık akşamı zirveye tırmanmak amacıyla gittikleri Uludağ'da tipi ve sisin bastırması sonucu yollarını kaybederek kaybolan Sancaktepe örgütümüzün üyesi Efe Sarp ve dostumuz Mert Alpaslan'ın cansız bedenlerine ulaşılmış olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Bütün yoldaşlarımıza, Efe ve Mert'in ailelerine ve bütün dostlarına başsağlığı diliyoruz."


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Uludağ Dağ TK TKP efe sarp mert alpaslan

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