Uludağ'da hayatını kaybeden Mert ve Efe için TKP'den mesaj

Türkiye Komünist Partisi'nden yapılan "Mert ve Efe'yi kaybettik.." başlıklı açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"1 Aralık akşamı zirveye tırmanmak amacıyla gittikleri Uludağ'da tipi ve sisin bastırması sonucu yollarını kaybederek kaybolan Sancaktepe örgütümüzün üyesi Efe Sarp ve dostumuz Mert Alpaslan'ın cansız bedenlerine ulaşılmış olduğunu büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Bütün yoldaşlarımıza, Efe ve Mert'in ailelerine ve bütün dostlarına başsağlığı diliyoruz."



