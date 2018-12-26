HABER

Uludağ'da kar kalınlığı 80 santimetreye ulaştı! Otomobiller kayboldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2018 16:31 | Son Güncelleme

Kış turizminin gözde mekanlarından olan Uludağ'da 2 gündür aralıksız devam eden yoğun kar yağışı ve fırtına sebebiyle yollar kapandı. Kar yağışının şiddetini arttırması üzerine Uludağ'dan inmek isteyen bazı vatandaşlar yollarda mahsur kalırken, pistler kayakseverlerle doldu.

Kar kalınlığının 80 santimetreye ulaştığı zirvede, yoğun kar sebebiyle araçların üstü kapandı vatandaşlar otomobillerini bulmakta zorluk çekti.

Uludağ'da yoğun kar

Yılbaşına günler kala kala yoğun kar yağışı ve fırtına Uludağ'da hayatı olumsuz etkiledi. Bugün itibari ile şiddetini arttıran kar yağışının hafta sonuna kadar yağması beklenirken yağan kar sonrasında pistler tatilcilerin akınına uğradı.
Uludağ'da yoğun sis ve fırtına nedeniyle hayat felç oldu. Kar lastiği ya da zincir kullanmayan bazı sürücüler yolda mahsur kaldı.
Geçtiğimiz günlerde Uludağ'a yağan karın bir bölümü mevsim normallerinin üzerindeki hava sıcaklığı sebebiyle eridi.
Ancak dün akşam saatlerinde Uludağ'da yoğun kar ve fırtına çıktı. Hız kesmeyen kuvvetli yağış pistleri ve yolları karla kapladı. Meteorolojiden edinilen bilgiye göre, Uludağ'da kar kalınlığının 80 santime ulaştığı öğrenildi.
Yaklaşan yılbaşı tatili sebebiyle otellerin tamamının rezervasyon oranları yüzde yüze yükseldi. Dün sabahtan bu yana etkili olan yoğun sis ve tipi nedeniyle birinci ve ikinci oteller bölgesindeki birçok araç kar altında kayboldu.
Uludağ'a çıkmak isteyen bazı vatandaşlar yollarda kaldı, Zincir takmadıkları için yolda kalan vatandaşların bazıları geri döndü.
Ayrıca Uludağ'da hava sıcaklığı en düşük sıfırın altında 19 derece olarak ölçülürken, en yüksek sıfırın altında 11 derece olarak ölçüldü.
(İHA)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Uludağ kar yağışı

En Çok Okunan Haberler

Büyük operasyon hazırlığı! Sokağa çıkmak yasaklandı

Büyük operasyon hazırlığı! Sokağa çıkmak yasaklandı

Otobüste tacize skandal savunma: Şeytana uydum

Otobüste tacize skandal savunma: Şeytana uydum

İşte 2019'da memura öngörülen zam!

İşte 2019'da memura öngörülen zam!

O Ses Türkiye Yılbaşı çekiminden paylaştı

O Ses Türkiye Yılbaşı çekiminden paylaştı

Devlet Bahçeli'den kritik açıklamalar

Devlet Bahçeli'den kritik açıklamalar

Samsung telefon sahipleri dikkat!

Samsung telefon sahipleri dikkat!

İlginizi Çekebilir

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

3 adımda kolay çeyiz alışverişi nasıl yapılır?

Ünlü futbolcu hakkında idam planı!

Ünlü futbolcu hakkında idam planı!

Amazon Yılbaşı indirim kampanyalarında ve kaçırılmayacak fırsatlarda son günler!

Amazon Yılbaşı indirim kampanyalarında ve kaçırılmayacak fırsatlarda son günler!

Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama geldi! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen...

Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama geldi! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen...

Metin Akpınar'dan Erdoğan için yeni açıklama! Adliyeden çıkar çıkmaz bunları söyledi

Metin Akpınar'dan Erdoğan için yeni açıklama! Adliyeden çıkar çıkmaz bunları söyledi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bunu bile yapmışlar! 'Peygamberimiz' diye kaydettiği kişi...

Bunu bile yapmışlar! 'Peygamberimiz' diye kaydettiği kişi...

Adalet Bakanı Gül'den İsrail Adalet Bakanı'na yanıt: Terör adına ağıt yakılmasına şaşırmıyoruz

Adalet Bakanı Gül'den İsrail'e yanıt

Gümüşhane'deki 'ölüm yolu' vatandaşların korkulu rüyası oldu

Gümüşhane'deki 'ölüm yolu' vatandaşların korkulu rüyası oldu

Definecilerin açtığı çukurdan 1800 yıllık mozaik çıktı

Definecilerin açtığı çukurdan 1800 yıllık mozaik çıktı

Menbiç sınırına ÖSO takviyesi sürüyor

Menbiç sınırına ÖSO takviyesi sürüyor

Gazete okuyabilmek için yaklaşık 8 kilometre yol katediyor

Gazete okuyabilmek için yaklaşık 8 kilometre yol katediyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.