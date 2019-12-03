Uludağ'da kaybolan 2 dağcıyı bulmak için çalışmalar sürüyor

İstanbul'dan Uludağ'a 1 Aralık pazar sabahı gelen amatör dağcılar Mert Alparslan ve Efe Sarp, zirve tırmanışı yapmak için Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığı'nın önüne, 34 SK 2280 plakalı araçlarını park etti. Daha sonra zirve tırmanışına geçen 2 dağcı, hava kararınca sisin de etkili olması nedeniyle yolunu kaybetti. Aileleri, dağcılara ulaşamayınca jandarmaya haber verdi. Kar kalınlığının 15 santimetre, hava sıcaklığının eksi 5 derece olduğu Uludağ'da; Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Özel Harekat (JÖH), AFAD, BAKUT, AKUT ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekiplerinden oluşan 130 kişi, aynı gece saat 23.00 sıralarında arama- kurtarma çalışmalarına başladı.

"AYAK İZLERİNE RASTLANDI ANCAK..."



Ekipler, gece boyu sürdürdükleri arama çalışmalarında ayak izlerine rastladı. Yürüttükleri çalışma hakkında bilgi veren NAK Başkanı Fatih Işık, ''Ayak izlerine rastlandı; ancak onların ayak izi olup, olmadığına dair net bilgi yok. Saklıgöl bölgesinde iki çift ayak izi görüldü ama onlara ait olup olmadığını bilmiyoruz. Arama kurtarma ekipleri, izleri takip ediyor" dedi.