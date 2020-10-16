HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Uludağ'da kaybolan 4 kişi için arama-kurtarma çalışması başlatıldı

Uludağ'da kaybolan 4 kişi için arama-kurtarma çalışması başlatıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 16.10.2020 01:30 | Son Güncelleme

Bursa'da, Uludağ’ın eteklerindeki ormanlık alanda kaybolan 4 kişi için arama- kurtarma çalışması başlatıldı.

Uludağ'da kaybolan 4 kişi için arama-kurtarma çalışması başlatıldı

İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 4 kişinin Uludağ’ın eteklerindeki ormanlık alanda kaybolduğunu ihbarını aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, durumu AFAD'a bildirdi. AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ve ANDA ekipleri, kayıp 4 kişi için arama- kurtarma çalışması başlattı.
aa4fa6153dbbd005eee7834bba351d3c
Kaybolan 4 kişinin Maksem Mahallesi’nden Uludağ’a doğru gittiklerini belirleyen ekipler, bu noktada yoğunlaştı. Yaklaşık 70 kişilik arama- kurtarma ekibi, kaybolan 4 kişiyi bulmak için aramalara başladı.

DHA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hollywood yıldızlarının uğrak mekanıydı! Seks kulübünden olay yaratan karar Hollywood yıldızlarının uğrak mekanıydı! Seks kulübünden olay yaratan karar
17 yaşındaki gencin cesedi sulama kanalında bulundu17 yaşındaki gencin cesedi sulama kanalında bulundu
Sahte içki nasıl anlaşılır? Uzmanlar uyardı!Sahte içki nasıl anlaşılır? Uzmanlar uyardı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Salça kazanı yüzünden tartıştığı oğlunu öldürmüştü! 'Panikle hareket ettim'
Salça kazanı yüzünden tartıştığı oğlunu öldürmüştü! 'Panikle hareket ettim'
Marmara'da deprem sonrası korkutan uyarı! 'Bu saatten sonra...'
Marmara'da deprem sonrası korkutan uyarı! 'Bu saatten sonra...'
İstanbul’u terk etti! Mutluluğu orada buldu
İstanbul’u terk etti! Mutluluğu orada buldu
Evli ve 4 çocuk babası oyuncu böyle yakalandı! Karısının tepkisi şaşırttı
Evli ve 4 çocuk babası oyuncu böyle yakalandı! Karısının tepkisi şaşırttı
İşte 15 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu
İşte 15 Ekim Türkiye koronavirüs tablosu
Muğla'daki görüntüler olay olmuştu! Akılalmaz dolandırıcılık
Muğla'daki görüntüler olay olmuştu! Akılalmaz dolandırıcılık
İlginizi Çekebilir
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Azı zarar çoğu da zarar! D Vitamini hakkında bilmediklerimiz
Cinsel istismara uğrayan çocuk sessiz sedasız toprağa verildi
Cinsel istismara uğrayan çocuk sessiz sedasız toprağa verildi
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Kaza yaptı, neden ağladığını soranlara öyle bir cevap verdi ki...
Kaza yaptı, neden ağladığını soranlara öyle bir cevap verdi ki...
Kan donduran kaza! Boğazına bariyer saplandı, kafası koptu
Kan donduran kaza! Boğazına bariyer saplandı, kafası koptu
Cinsel istismar sonucu hayatını kaybetmişti! Flaş gelişme
Cinsel istismar sonucu hayatını kaybetmişti! Flaş gelişme
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Turgutlu'da 'sahte içki' operasyonunda 2 ton şarap ele geçirildi
'Sahte içki' operasyonunda 2 ton şarap ele geçirildi
Erzurum'da vahşet! Yaşlı kadın, boğazı kesilmiş halde ölü bulundu
Kan donduran olay! Yaşlı kadın boğazı kesilmiş halde bulundu
Mersin'de 17 yaşındaki gencin cesedi sulama kanalında bulundu
17 yaşındaki gencin cesedi sulama kanalında bulundu
Ölü caretta carettayı görüntüleyebilmek için birbirleriyle yarıştılar
Şaşırtan görüntü! Birbirleriyle yarıştılar
Karantinayı ihlal eden koronavirüs hastası minibüste yakalandı
Yakınları ihbar etti! Koronavirüs hastası bakın nerede yakalandı
Kanala uçan otomobili görmek için sıraya girdiler
'Pes' dedirten görüntü! Film gibi seyrettiler
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.