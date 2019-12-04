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Uludağ'da kaybolan AKUT ekibine ulaşıldı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.12.2019 15:07 | Son Güncelleme

Bursa Uludağ'da kayıp iki dağcıyı bulmak için bölgede bulunan ve kaybolan 4 kişilik AKUT ekibine ulaşıldı. AKUT ekibiyle ilgili 'kayboldu' söylemleriyle ilgili peş peşe açıklamalar geldi. AKUT Bursa İl Temsilcisi Abdullah Nişancıoğlu, kaybolma olayının olmadığını belirtirken, AKUT'un İstanbul'daki merkezinden yapılan açıklamada ise, kaybolma olayının olmadığı ancak zor bir bölgede 4 AKUT elemanın dün geceden bu yana mahsur kaldıkları belirtildi.

Bursa Uludağ'da, pazar akşamı zirve tırmanışı yaparken kaybolan amatör dağcılar Mert Alpaslan ve Efe Sarp'ı arama çalışmaları, aralıksız sürüyor.

TELSİZ İRTİBATI KESİLDİ

Dün akşam saatlerinde arama çalışmalarına katılmak üzere yola çıkan 4 kişilik AKUT ekibiyle, sabah saatlerinde telsiz irtibatı kesildi. Bir süre sonra telsizle iletişim kurulan AKUT ekibinin, Karadere bölgesinde yoğun sis ve kar fırtınası nedeniyle kayboldukları, kurtarma ekibinden 1 kişinin ise su birikintisine düştüğü ve diğer 3 kişi tarafından kurtarıldığı belirtildi. Dereye düşen AKUT personelinin donma tehlikesi geçirdiği bildirildi.

AKUT EKİBİ İÇİN YOLA ÇIKTILAR

Konumları tespit edilen AKUT ekibi, Jandarma Arama Kurtarma, AFAD ve ANDA ekipleri tarafından kurtarıldı.

'KAYBOLDU' SÖYLEMLERİYLE İLGİLİ AKUT'TAN PEŞ PEŞE AÇIKLAMALAR

Çalışmaların 3. gününde arama kurtarma çalışmalarına giden AKUT ekibinin kaybolduğu söylemlerine ilişkin AKUT Bursa İl Temsilcisi Abdullah Nişancıoğlu, zorlu dağ koşulları sebebiyle çetin bölgede yürüyüş halinde olan ekip ile telsiz irtibatının hiç kesilmediğini belirterek, "Bir arkadaşımız dün gece vadi araması sırasında dereye düştü. Kıyafetleri ıslandığı için hipotermiye karşı o bölgeye yeni arkadaşları sevkettik, kıyafetleri kurutuldu. Her şey stabil, vadinin içerisinde 4 kişi var. Arkadaşlarla görsel irtibatımız var. Arkadaşlar 3 gündür arazide aralıksız arama yapıyorlar, yorulmuş olabilirler diye halat ve sistem kuruyoruz. Vadinin içerisinden arkadaşları alacağız. Arkadaşların gittiği güzergahı tamamlamaları zaman alacağı için iple arkadaşlarımızı vadiden alacağız. Herhangi kaybolma ve hipotermi riski yok. Yorulmuş olabilirler. Dinlenmek isteyebilirler" diye konuştu.

AKUT İstanbul Merkezi'nden yapılan açıklamada ise, "Arkadaşlarımız kaybolmadı. Alanda dün geceden bu yana mahsur kaldılar. Zor bir bölgedeler. AFAD, JAK ve AKUT' tan oluşan ekipler mahsur kalan arkadaşlarımızı tahliye etmek için bölgedeler. Kendileriyle görsel temas kuruldu. Arkadaşlarımızın güvenli bölgeye nakli en kısa sürede gerçekleştirilecek" denildi.

Kaynak: DHA-İHA


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Okuyucu Yorumları 24 yorum
ikitane Zengin züppenin Millete hava atma hevesi nelere mâloluyor
ya allah aşkına kış güne ne işiniz var uludağda. oturun evinizde. yazın çıkın uludağa şartmı kış olması. sonra bulmak için zor şartlarda onca iş ve insan gücü. yazıktır günahtır..
Yapacanız işi var ya, Bordo Bereli yollayın 24 saatde bulup getirirler...
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