Uludağ’da kaybolan dağcılarla ilgili ilk iz bulundu!

Bursa Uludağ'da kaybolan dağcıları bulmak için başlatılan çalışmalar kapsamında Jandarma arama kurtarma ve AFAD ekipleri gece yarısı yaptığı arama sırasında dere yatağında kırmızı renkte bir mont buldu.

MONT DAĞCILARA AİT ÇIKTI



Dağcıların son görüntülerini inceleyen ekipler, montun Mert Alpaslan’ın Uludağ’a geldiği gün giydiği kırmızı mont olduğunu tespit etti.

ARAMALAR ORADA YOĞUNLAŞTI



Arama çalışmalarının 7. gününde ilk defa 2 dağcıdan iz bulunması arama kurtarma ekiplerinin yönünü dere yatağının olduğu bölgeye çevirdi.

Sabahın erken saatlerinde ekipler dere yatağı bölgesinde çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Kaynak: İHA

