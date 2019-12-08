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Uludağ’da kaybolan dağcılarla ilgili ilk iz bulundu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2019 09:26 | Son Güncelleme

Uludağ’da 1 Aralık günü kaybolan 2 dağcıyı bulmak için yürütülen çalışmalar kapsamında ekipler dere yatağında kırmızı kırmızı renkte bir mont buldu. Son görüntüleri inceleyen ekipler, montun Mert Alpaslan’ın Uludağ’a geldiği gün giydiği kırmızı mont olduğunu tespit etti.

Bursa Uludağ'da kaybolan dağcıları bulmak için başlatılan çalışmalar kapsamında Jandarma arama kurtarma ve AFAD ekipleri gece yarısı yaptığı arama sırasında dere yatağında kırmızı renkte bir mont buldu.

MONT DAĞCILARA AİT ÇIKTI

Dağcıların son görüntülerini inceleyen ekipler, montun Mert Alpaslan’ın Uludağ’a geldiği gün giydiği kırmızı mont olduğunu tespit etti.

ARAMALAR ORADA YOĞUNLAŞTI

Arama çalışmalarının 7. gününde ilk defa 2 dağcıdan iz bulunması arama kurtarma ekiplerinin yönünü dere yatağının olduğu bölgeye çevirdi.

Sabahın erken saatlerinde ekipler dere yatağı bölgesinde çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Uludağ kayıp dağcılar Bursa

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Valla arkadaş ben keyif dağlara tatil yapmalar agi'den O yüzden hiç umurumda değil benim için fakirlikten yoksulluktan ölen insanlardan sorumluyum
İnşallah bir an önce ve sağ salim bulunurlar.
1 hafta kimse dayanamaz o soğuğa
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