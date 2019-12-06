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Uludağ’da kayıp iki dağcının son görüntüleri ortaya çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 06.12.2019 10:18 | Son Güncelleme

Uludağ’da kayıp iki dağcıyı arama kurtarma çalışmalarında yüz saat geride kaldı. Bu beş günlük arama kurtarma çalışmalarında kayıp iki dağcıya ait herhangi bir ize rastlanmazken, amatör dağcıların ormana giriş yaptıkları, zirveye doğru gittiklerini gösteren güvenlik kamerası görüntüsü ortaya çıktı.

31 yaşındaki Mert Alpaslan ve 37 yaşındaki Efe Sarp 1 Aralık Pazar günü araçlarıyla Uludağ Oteller Bölgesine geldi. Burada kısa süre iki arkadaş gezindikten sonra araçlarını Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığı önüne bıraktı.

ZİRVEYE YOLCULUKLARINA AİT SON GÖRÜNTÜ

Ailelerine whatsapptan Uludağ’ın zirvesini gösteren fotoğraf yollayarak, "Biz Buraya Gidiyoruz" diyen iki amatör dağcı zirveye doğru yürüyüşe çıktı. Havanın kararması, yoğun ve yoğun kar yağışına aldırış etmeyen iki dağcı yola koyuldu. İki dağcının oteller bölgesinden zirveye doğru giden yolculuğuna ait en son görüntülerde ise oteller bölgesinden zirveye doğru ağaçların arasından ilerledikleri görüldü. Gecenin ilerleyen saatlerinde sisin etkili olmasıyla beraber yönlerini kaybeden iki dağcı zirve yolunda kayboldu.

Saatin geç olması ve iki kayıp dağcıdan haber alamayan aileleri Jandarma ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine Jandarma Arama Kurtarma ve AFAD ekipleri kayıp iki dağcıyı bulmak için arama çalışması başlattı.
Aramaların ilk günününden bu yana bölgede Jandarma, AFAD, Gönüllü Arama Kurtarma ekiplerinden oluşan 280 kişilik gurup ara vermeden kayıp dağcıları aradı.

Uludağ’ın aniden değişen sert hava şartlarına, yoğun sise ve araziye rağmen vadilerin en derin noktasına kadar iple inerek dere yataklarını araştıran JAK ve diğer arama kurtarma ekipleri 5 gündür arazide kayıp dağcıları arıyor. Jandarma ekipleri bölgeyi işi bilen dağcılardan da arama çalışmalarında istifade ediyor. Havadan helikopter ve termal görüş özelliği bulunan 2 adet uçak hemde karadan da çok sayıda ekip arama çalışmalarını sürdürüyor.

Jandarma Genel Komutanlığına ait bir helikopter ara vermeden Bölgeye giden bir askeri helikopter Oteller Bölgesinden aldığı JÖH ve AFAD ekiplerini aramaların yapılacağı bölgelere taşıyıp bu bölgelere indirme yapıyor. Oteller Bölgesi’nin üst tarafı ve Volfram Madeni’nin olduğu bölgede dün yapılan aramaların ardından ekipler bugün güney yamaçlara yöneldi.

ZİRVEYE DOĞRU TIRMANIŞLARI KAMERADA

Öte yandan kayıp iki dağcının ormana girerken son görüntüleri ortaya çıktı. Oteller Bölgesi’nde bulunan bir pistte, ikilinin aralarında konuştuktan sonra ellerindeki batonlarla birlikte zirveye doğru ağaçların arasından yürüdükleri görülüyor. İki dağcının üzerinde sadece montlarının ve ellerinde de kayak batonlarının olduğu görülüyor.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
Uludağ kayıp dağcılar

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Maalesef böyle bir olaya şahitlik etmiş biri olarak pek umut olmadığını düşünüyorum elektronik izleme cihazları ve gerekli eğitim çok önemli,dağa çıkmak pek çok olumsuzlukla karşılaşabileceğinin bilinmesi gereken bir hareket bu işin şakası yok !
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