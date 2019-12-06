Uludağ’da kayıp iki dağcının son görüntüleri ortaya çıktı

31 yaşındaki Mert Alpaslan ve 37 yaşındaki Efe Sarp 1 Aralık Pazar günü araçlarıyla Uludağ Oteller Bölgesine geldi. Burada kısa süre iki arkadaş gezindikten sonra araçlarını Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığı önüne bıraktı.

ZİRVEYE YOLCULUKLARINA AİT SON GÖRÜNTÜ



Ailelerine whatsapptan Uludağ’ın zirvesini gösteren fotoğraf yollayarak, "Biz Buraya Gidiyoruz" diyen iki amatör dağcı zirveye doğru yürüyüşe çıktı. Havanın kararması, yoğun ve yoğun kar yağışına aldırış etmeyen iki dağcı yola koyuldu. İki dağcının oteller bölgesinden zirveye doğru giden yolculuğuna ait en son görüntülerde ise oteller bölgesinden zirveye doğru ağaçların arasından ilerledikleri görüldü. Gecenin ilerleyen saatlerinde sisin etkili olmasıyla beraber yönlerini kaybeden iki dağcı zirve yolunda kayboldu.

Saatin geç olması ve iki kayıp dağcıdan haber alamayan aileleri Jandarma ekiplerini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine Jandarma Arama Kurtarma ve AFAD ekipleri kayıp iki dağcıyı bulmak için arama çalışması başlattı.

Aramaların ilk günününden bu yana bölgede Jandarma, AFAD, Gönüllü Arama Kurtarma ekiplerinden oluşan 280 kişilik gurup ara vermeden kayıp dağcıları aradı.