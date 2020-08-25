Uludağ'da nefes kesen kurtarma operasyonu

Olay, dün saat 15.30 sıralarında Osmangazi İlçesi Uludağ Millî Parkı Bakacak mevkiinden Softaboğan şelalesine gidiş yolunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 31 yaşındaki C.K., babası M.K. ve akrabaları Ö.K. ile birlikte izinsiz olarak Softaboğan şelalesine doğru yürüyüşe çıktı. Bu sırada C.K. yaklaşık 15 metre yüksekliğindeki kayalıklardan aşağı düştü. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar meydana geldi. Yakınları 156 Jandarma ekiplerine ihbarda bulundu. Bölgeye kısa sürede Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, AFAD, UMKE ve Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) ekipleri sevk edildi.

Yaralı şahsın bulunduğu noktaya ulaşan ekipler ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yaralı C.K.'nın yürüyebilecek durumda olmadığını belirleyen ekipler, bölgenin ormanlık, sarp ve dik kayalık olması sebebi ile kara yolu ile tahliyesinin mümkün olmadığını belirterek, helikopter talebinde bulundu. Bunun üzerine yaralı şahsın bölgeden tahliye edilmesi için Aydın Jandarma Filo Komutanlığı tarafından Bursa İl Jandarma Komutanlığına helikopter gönderildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan helikopter yaralı C.K.'yı alarak Uludağ Tıp Fakültesine götürdü.