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Uludağ'da ölüm kalım savaşı! Kayıp dağcılar bu şekilde hayatta kalmayı başardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2019 04:11 | Son Güncelleme

Uludağ'da zirveye tırmanırken gruptan ayrılan ve tipi sebebiyle kaybolan 2 dağcı AFAD, Jandarma Arama Kurtarma ve AKUT ekiplerinin 4 saatlik zorlu çalışmasıyla bulundu. İki dağcının şiddetli fırtına ve tipide hayatta kalabilmek için kar mağarası yaptığı ortaya çıktı.

Uludağ'da ölüm kalım savaşı! Kayıp dağcılar bu şekilde hayatta kalmayı başardı

Alınan bilgiye göre, saat 18.30 sıralarında Uludağ Küçük Zirve yakınlarında yoğun tipi ve sis sebebiyle kaybolan 2 dağcı 156'yı arayarak yardım istedi. Tüm ekipler, ihbar sonrası alarm durumuna geçtiler. Jandarma Arama Kurtarma, AFAD ve AKUT ekipleri, kar motorlarıyla maden bölgesine kadar gidebildiler.

Kar kalınlığının yer yer 2 metreye yaklaştığı, hava sıcaklığı eksi 10 dereceyi bulduğu zirvede mahsur kalan Eray Ş.(25) ve Doğan D. (25) isimli dağcılar saat 22.30 sıralarında AFAD ve JAK ekiplerince sağlıklı bir şekilde bulundu. Dağcıların yoğun tipi ve fırtınadan korunmak için kendilerine kar mağarası yaptıkları öğrenildi.

Yaklaşık 4 saat yürüyerek kayıp dağcılara ulaşan 15 kişilik arama kurtarma ekibinin dağcılarla birlikte Oteller Bölgesi'ne geleceği öğrenildi.

Yetkililer, Uludağ'da hava durumunun anlık olarak değişebildiğini, her zaman fırtına, sis ve çığ riskinin olabileceğine dikkat çekerek, kamp ya da tırmanış yapacak kişilerin mutlaka jandarmadan izin alıp bilgi vermeleri gerektiğini ifade ettiler. (İHA)


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Uludağ AFAD kayıp dağcılar AKUT

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