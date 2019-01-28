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Uludağ'da sömestr yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.01.2019 14:36 | Son Güncelleme

Kış turizminin gözde merkezleri arasında yer alan Uludağ'da görülmemiş yoğunluk yaşanıyor. Sömestr tatili nedeniyle evinden uzaklaşmak isteyen binlerce kişi Uludağ'ı tercih etti. Pistler kayak yapan tatilcilerde dolup taşarken, Milli Park gişelerinden 10 binden fazla aracın geçiş yaptığı tespit edildi.

Havadan görüntülenen bölgede pistlerin doluluğunun yanı sıra seyrine doyulmaz manzara da dikkatlerden kaçmadı. Eksi 5 dereceye kadar düşen hava sıcaklıkları seyahatseverleri vazgeçirmeye yetmedi. Otellerin dolup taştığı bölgede günü birlik ziyaretçiler de eşlik etti.

Pistlerde adım atacak yer kalmadı

Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ'da sömestr tatili sebebiyle yoğunluk yaşanıyor. Hafta sonu Milli Park gişelerinden 10 binden fazla araç geçiş yaparken, pistler ise kayak yapan tatilcilerle doldu taştı. Uludağ'ın beyaz güzelliğini ve pistlerin doluluğunu drone ile havadan görüntülendi.
Zirve bu sezon yükünü fazlasıyla aldı. Yerli ve yabancı turistler kar seviyesinin 165 santimetreye ulaştığı Uludağ'a akın etti.
Otellerde boş yatak kalmazken, günübirlikçiler de zirvenin keyfini çıkardılar.
Kayak pistleri hem profesyonel hem de acemi kayakçılarla dolup taşarken, trafik yoğunluğuna jandarma ekipleri müdahale etti.
Uludağ'da gün içinde hem sisli hem güneşli hava yaşanırken, sıcaklığın eksi 5 dereceye kadar düştüğü, teleferik ya da karayoluyla ulaşımın sağlandığı Uludağ'ın son yılların en gözde sezonunu geçirdiği bildirildi.
Öte yandan Türkiye'nin bir çok yerinden turlarla otobüslerin öğrencileri günübirlik Uludağ'a getirdiği, beyaz zirvenin tatilci istatistiklerinde kış turizm merkezleri arasında ilk sıralardaki yerini koruduğu öğrenildi. (İHA)
İşte Uludağ'dan görüntüler...
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Anahtar Kelimeler:
kış kar Uludağ Tatil

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