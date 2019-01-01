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Uludağ'da yoğunluk devam ediyor! Uzun kuyruklar oluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 19:34 | Son Güncelleme

Türkiye'nin kış turizm merkezlerinden Uludağ'da tatilci yoğunluğu devam ediyor.

Uludağ'a gelmek isteyen çok sayıda vatandaş Uludağ Milli Parkı girişindeki gişelerde araçlarıyla uzun kuyruklar oluştururken, kar yağışı altında mangal yakan günübirlikçiler, tatilin tadını çıkardı.

Uludağ'da tatilci yoğunluğu

Yılbaşını Uludağ'da geçiren tatilciler, yeni yılın ilk gününde "Oteller Bölgesi"ndeki tesisler ve pistleri doldurdu.
Hareketliliğin yaşandığı "Oteller Bölgesi"nde, yerli ve yabancı tatilciler kayak ve snowboard yapıp, kar topu oynayarak karın tadını çıkardı.
Resmi tatil dolayısıyla Bursa'dan Uludağ'a gelmek isteyen çok sayıda vatandaş da Uludağ Milli Parkı girişindeki gişelerde araçlarıyla uzun kuyruklar oluştururken, kar yağışı altında mangal yakan günübirlikçiler, tatilin tadını çıkardı.
Öte yandan Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, Uludağ'da "Oteller Bölgesi"nde kar kalınlığı 73, "Sarıalan Bölgesi"nde ise 88 santimetre olarak ölçüldü.
Uludağ'da kar yağışının aralıklarla 4-5 gün sürmesi bekleniyor. (AA)
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Anahtar Kelimeler:
Uludağ Bursa tatilci yoğunluğu

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Okuyucu Yorumları 8 yorum
montajdır kriz var ya yersen
kriz olduğunu anlaman için birisinin kapısına gidip ekmekmi dilenmen gerekiyor
Herkes iş bıraksın bu me adaletsizlik ya birileri taril yapıyor birileri ırgat gibi çalışıyor
hani memlekette kriz, yoksulluk, geçim sıkıntısı vardı, o zaman bunlar kim
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